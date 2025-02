Wahlkreis Montabaur: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 steht den Bürgern eine wichtige Entscheidung bevor: Sie wählen die Zusammensetzung des neuen Bundestags. Auch im Wahlkreis Montabaur kommt es auf die Stimmen der Wähler an, um die Richtung der nächsten Legislaturperiode mitzubestimmen. Welche Wahlentscheidung treffen die Wähler? Nach der Auszählung gibt es die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Wahlergebnisse für Montabaur: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Für diejenigen, die persönlich und nicht per Briefwahl ihre Stimme abgeben möchten, ist die Wahlbenachrichtigung erforderlich. Die Wahllokale öffnen bis 18 Uhr. Bereits vor den Hochrechnungen gaben Umfragen erste Hinweise auf den möglichen Ausgang des Urnengangs. Wie immer bei der Bundestagswahl unterscheidet das Wahlrecht zwischen Erst- und Zweitstimmen.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 aus dem Wahlkreis Montabaur sind nach der Auszählung hier im Datencenter abrufbar.

Montabaur: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 203?

Der Wahlkreis 203 umfasst diese Gebiete:

Westerwaldkreis

Der Westerwaldkreis besteht aus zehn Verbandsgemeinden mit einer großen Zahl von Mitgliedsgemeinden.

Hachenburg

Bad Marienberg

Rennerod

Selters

Westerburg

Ransbach - Baumbach

Wirges

Wallmerod

Höhr - Grenzhausen

Montabaur

Vom Rhein-Lahn-Kreis:

Verbandsgemeinde Aar-Einrich mit Allendorf, Berghausen, Berndroth, Biebrich, Bremberg, Burgschwalbach, Dörsdorf, Ebertshausen, Eisighofen, Ergeshausen, Flacht, Gutenacker, Hahnstätten, Herold, Kaltenholzhausen, Katzenelnbogen, Klingelbach, Kördorf, Lohrheim, Mittelfischbach, Mudershausen, Netzbach, Niederneisen, Niedertiefenbach, Oberfischbach, Oberneisen, Reckenroth, Rettert, Roth, Schiesheim, Schönborn

Verbandsgemeinde Diez mit Altendiez, Aull, Balduinstein, Birlenbach, Charlottenberg, Cramberg, Diez, Dörnberg, Eppenrod, Geilnau, Gückingen, Hambach, Heistenbach, Hirschberg, Holzappel, Holzheim, Horhausen, Isselbach, Langenscheid, Laurenburg, Scheidt, Steinsberg, Wasenbach

Verbandsgemeinde Nastätten mit Berg, Bettendorf, Bogel, Buch, Diethardt, Ehr, Endlichhofen, Eschbach, Gemmerich, Hainau, Himmighofen, Holzhausen an der Haide, Hunzel, Kasdorf, Kehlbach, Lautert, Lipporn, Marienfels, Miehlen, Nastätten, Niederbachheim, Niederwallmenach, Oberbachheim, Obertiefenbach, Oberwallmenach, Oelsberg, Rettershain, Ruppertshofen, Strüth, Weidenbach, Welterod, Winterwerb

Von der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau die Gemeinden Attenhausen, Dessighofen, Dienethal, Dornholzhausen, Geisig, Hömberg, Lollschied, Misselberg, Nassau, Obernhof, Oberwies, Pohl, Schweighausen, Seelbach, Singhofen, Sulzbach, Weinähr, Winden, Zimmerschied

Die übrigen Gemeinden gehören zum Wahlkreis 198..

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Montabaur

2021 gewann Dr. Tanja Machalet von der SPD mit 31,5 % den Wahlkreis. Der trug bei der Bundestagswahl von 2021 die Ordnungszahl 204. Auf Rang 2 landete Dr. Andreas Nick (CDU) mit 30,0 %. Die Wahlbeteiligung betrug 77,8 %.

Hier die Verteilung der Erststimmen von 2021 im Überblick:

Tanja Machalet, SPD: 31,5 %

Andreas Nick, CDU: 30,0 %

Dennis Sturm, FDP: 9,3 %

Torsten Mario Klein, GRÜNE: 8,8 %

Robin Maximilian Classen, AfD: 8,7 %

Sascha Alexander Kraft, FREIE WÄHLER: 5,5 %

Und das waren die Zweitstimmen-Ergebnisse von 2021:

SPD: 30,3 %

CDU: 26,5 %

FDP: 11,7 %

GRÜNE: 10,3 %

AfD: 9,0 %

Alle anderen Parteien lagen laut Bundeswahlleiterin unter 5 Prozent.