Wahlkreis Münster: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Wahlberechtigte können bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 am 23. Februar von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, indem sie entweder vorab per Briefwahl abstimmen oder im Wahllokal einen Stimmzettel ausfüllen. Diese Optionen gelten selbstverständlich auch für die Bewohnerinnen und Bewohner des Wahlkreises Münster. Der Bundestagswahlkreis trägt die Nummer 128 und umfasst die kreisfreie Stadt Münster in Nordrhein-Westfalen.

Wie haben die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Münster bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 128 gibt es hier bei uns, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Am Ende des Artikels haben wir zum Vergleich auch die Ergebnisse der vergangenen Wahlen aus dem Jahr 2021 für Sie aufgelistet.

Wahlergebnisse für Münster: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am 23. Februar haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Innerhalb dieses Zeitraums können Sie also wählen – dafür bringen Sie idealerweise Ihre Wahlbenachrichtigung mit. Anhand von Umfragen zur Bundestagswahl 2025 konnten Sie sich schon vor den ersten Hochrechnungen ein Bild vom möglichen Wahlergebnis machen. Das vorläufige Endergebnis steht entweder am späten Wahlabend oder am Morgen des 24. Februars fest. An wen die Menschen im Wahlkreis Münster Ihre Stimmen vergeben haben, können Sie nach der Auszählung unserem Datencenter entnehmen.

Auf der Wahlbenachrichtigung ist unter anderem die Adresse Ihres zuständigen Wahllokals vermerkt. Falls Sie die Benachrichtigung verlegt haben sollten, ist dies kein Grund zur Sorge – Sie können trotzdem wählen gehen. Ebenso ist es unter bestimmten Umständen möglich, das Wahllokal zu wechseln. Des Weiteren dürfen Sie auch laut dem neuen Wahlrecht zur Bundestagswahl weiterhin eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben.

Münster: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 128?

Da der Wahlkreis 128 das gesamte Stadtgebiet von Münster umfasst, gehören folgende Stadtteile dazu:

Kreisfreie Stadt Münster:

Kernbereich

Coerde

Kinderhaus

Sprakel mit Sandrup

Gelmer

Dyckburg mit Mariendorf und Sudmühle

Handorf

St. Mauritz

Albachten

Gievenbeck

Mecklenbeck

Nienberge mit Häger, Schonebeck und Uhlenbrock

Roxel

Sentruper Höhe

Angelmodde

Gremmendorf mit Loddenheide

Wolbeck

Amelsbüren

Berg Fidel

Hiltrup

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Münster

Bei der Bundestagswahl 2021 gingen die meisten Erststimmen im Wahlkreis Münster mit 32,3 Prozent an Maria Anna Klein-Schmeink von den GRÜNEN. Erstunterlegen war damals Dr. Stefan Nacke von der CDU mit 26,2 Prozent der Stimmen. Von 233.953 Wahlberechtigten gaben insgesamt 196.276 Menschen einen Stimmzettel ab, damit lag die allgemeine Wahlbeteiligung bei 83,9 Prozent. Hier die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

GRÜNE: 32,3 Prozent

CDU: 26,2 Prozent

SPD: 24,1 Prozent

FDP: 6,7 Prozent

DIE LINKE: 3,6 Prozent

AfD: 2,7 Prozent

Sonstige: 4,4 Prozent

So verteilten sich 2021 die Zweitstimmen im Wahlkreis 128:

GRÜNE: 30,7 Prozent

SPD: 23,5 Prozent

CDU: 22,4 Prozent

FDP: 10,6 Prozent

DIE LINKE: 5,0 Prozent

AfD: 2,9 Prozent

Sonstige: 4,9 Prozent