Wahlkreis Nordsachsen: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Normalerweise findet die Bundestagswahl alle vier Jahre im September oder Oktober statt. Im Jahr 2025 ist die Wahl jedoch auf den 23. Februar vorgezogen. Nach dem Ampel-Aus hat Bundeskanzler Olaf Scholz am 16. Dezember im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt und wie erwartet nicht die Mehrheit erreicht. Der Termin für die Neuwahlen stand bereits Anfang November 2024 fest.

Wie haben die Menschen im Wahlkreis Nordsachsen gewählt? Das erfahren Sie hier. Sobald die Stimmen des Wahlkreises 150 ausgezählt sind, finden Sie die Ergebnisse in diesem Artikel. Am Ende finden Sie außerdem zum Vergleich die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl aus dem Jahr 2021.

Wahlergebnisse für Nordsachsen: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Auch nach dem neuen Wahlrecht dürfen Sie eine Erst- und Zweitstimme vergeben. Die Wahllokale schließen am Abend des 23. Februars um 18 Uhr. Direkt danach sind erste Hochrechnungen zu erwarten. Welche Kandidaten und Parteien die Stimmen aus dem Wahlkreis Nordsachsen bekommen haben, können Sie hier im Datencenter nachlesen.

Um am 23. Februar 2025 vor Ort wählen zu können, benötigen Sie Ihre Wahlbenachrichtigung. Auf dieser finden Sie die Adresse Ihres Wahllokals und sie dient außerdem der Identifikation beziehungsweise dem Nachweis, dass Sie wahlberechtigt sind. Bringen Sie die Benachrichtigung also unbedingt mit ins Wahllokal.

Nordsachsen: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 150?

Der Wahlkreis 150 besteht aus Städten und Gemeinden des Landreises Nordsachsen. Welche Orte das genau sind, können Sie dieser Übersicht entnehmen:

Städte:

Bad Düben

Belgern-Schildau

Dahlen

Delitzsch (Kreisstadt)

Dommitzsch

Eilenburg (Kreisstadt)

Mügeln

Oschatz (Kreisstadt)

Schkeuditz (Kreisstadt)

Taucha

Torgau (Kreisstadt)

Gemeinden:

Arzberg

Beilrode

Cavertitz

Doberschütz

Dreiheide

Elsnig

Jesewitz

Krostitz

Laußig

Liebschützberg

Löbnitz

Mockrehna

Naundorf

Rackwitz

Schönwölkau

Trossin

Wermsdorf

Wiedemar

Zschepplin

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Nordsachsen

Im Jahr 2021 lag die Wahlbeteiligung in Nordsachsen laut Bundeswahlleiterin bei 73,9 Prozent. Dabei gingen die meisten Erststimmen mit 27,8 Prozent an René Bochmann von der AfD. So sah die restliche Verteilung der Erststimmen 2021 aus:

René Bochmann (AfD): 27,8 Prozent

Christiane Schenderlein (CDU): 22,8 Prozent

Rüdiger Kleinke (SPD): 18,9 Prozent

Martin Richter (FDP): 8,7 Prozent

Phillipp Rubach (Die Linke): 8,0 Prozent

Denis Korn (Grüne): 5,0 Prozent

Chris Daiser (Freie Wähler): 4,0 Prozent

Karsten Gutjahr (Die Partei): 1,8 Prozent

Doreen Klinger (dieBasis): 1,5 Prozent

Sandro Oschkinat (Einzelbewerber): 0,9 Prozent

Uta Strenger (ÖdP): 0,4 Prozent

Sven Asmus (Einzelbewerber): 0,2 Prozent

So sah 2021 die Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis 150 aus:

AfD: 27,2 Prozent

SPD: 21,0 Prozent

CDU: 19,5 Prozent

FDP: 10,6 Prozent

DIE LINKE: 7,5 Prozent

GRÜNE: 4,6 Prozent

Sonstige: 9,5 Prozent