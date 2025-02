Wahlkreis Nürnberg-Nord: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die außerplanmäßige Bundestagswahl am 23. Februar 2025 wird wohl Auswirkungen auf Themen wie Energiepolitik, Verteidigung und Migration haben. Im Wahlkreis Nürnberg-Nord stehen die Bürgerinnen und Bürger also vor wichtigen Entscheidungen. Wie lautet ihr Votum? Nach der Auszählung finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Wahlergebnisse für Nürnberg-Nord: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Für die persönliche Stimmabgabe im Wahllokal wird die Wahlbenachrichtigung benötigt. Erst- und Zweitstimmen bleiben trotz neuer Regelungen im Wahlrecht erhalten – es ging den Gesetzgebern vor allem darum, ein weiteres Anwachsen der Abgeordnetenzahl zu unterbinden. Umfragen zur Bundestagswahl 2025 lieferten schon vorher Hinweise darauf, wie die Ergebnisse ausfallen könnten.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Nürnberg-Nord liefern wir Ihnen nach Auszählung der Stimmen hier im Datencenter. Die Wahlergebnisse der vorigen Bundestagswahl finden Sie weiter unten.

Nürnberg-Nord: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 242?

Der Wahlkreis 242 umfasst:

Von der kreisfreien Stadt Nürnberg die Bezirke 01 bis 13, 22 bis 30, 64, 65, 70 bis 87, 90 bis 95

Almoshof

Altstadt, St. Lorenz

Altstadt, St. Sebald

Bärenschanze

Bielingplatz

Boxdorf

Buch

Buchenbühl

Dutzendteich

Eberhardshof

Erlenstegen

Flughafen

Galgenhof

Gleißhammer

Glockenhof

Gostenhof

Großgründlach

Guntherstraße

Himpfelshof

Kraftshof

Laufamholz

Ludwigsfeld

Marienberg

Marienvorstadt

Maxfeld

Mögeldorf

Mooshof

Muggenhof

Neunhof

Pirckheimerstraße

Sandberg

Schafhof

Schleifweg

Schmausenbuckstraße

Schniegling

Schoppershof

St. Jobst

St. Johannis

Tafelhof

Thon

Tullnau

Uhlandstraße

Veilhof

Westfriedhof

Wetzendorf

Wöhrd

Zerzabelshof

Ziegelstein

Die übrigen Bezirke gehören zum Wahlkreis 244.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Nürnberg-Nord

2021 gewann Sebastian Brehm, CSU, mit 28,5 % den Wahlkreis. Der trug bei der vorigen Wahl die Nummer 244. Auf Platz 2 lag Markus (Tessa) Ganserer (GRÜNE) mit 22,6 %. Die Wahlbeteiligung betrug 77,1 %.

Hier die Verteilung der Erststimmen von 2021 im Überblick:

Sebastian Brehm, CSU: 28,5 %

Markus (Tessa) Ganserer: GRÜNE: 22,6 %

Gabriela Heinrich, SPD: 21,9 %

Katja Hessel, FDP: 7,5 %

Martin Sichert, AfD: 5,9 %

Titus Schüller, Die Linke: 5,4 %

Und das waren die Zweitstimmen-Ergebnisse von 2021:

CSU: 23,8 %

GRÜNE: 23,6 %

SPD: 20,9 %

FDP: 10,2 %

AfD: 6,2 %

Die Linke: 6,0 %

Alle anderen Parteien lagen laut Bundeswahlleiterin unter 5 Prozent.