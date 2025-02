Wahlkreis Oldenburg – Ammerland: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 wählen die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland den 21. Deutschen Bundestag. An diesem Tag sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das Wahlsystem sieht zwei Stimmen pro Wähler vor. Mit der Erststimme wird in einem der 299 Wahlkreise eine Direktkandidatin oder ein Direktkandidat gewählt. Die Zweitstimme bestimmt die Sitzverteilung im Bundestag und damit das Kräfteverhältnis der Parteien.

Dieser Artikel gibt nach der Auszählung einen Überblick über die Wahlergebnisse im Wahlkreis Oldenburg – Ammerland. Zudem wird dargestellt, welche Gebiete zum Wahlkreis gehören und wie das Stimmverhalten bei der Bundestagswahl 2021 ausgefallen war.

Wahlergebnisse für Oldenburg – Ammerland: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Besonderes Augenmerk liegt bei der Wahl auf den 299 Wahlkreisen. Auch im Wahlkreis Oldenburg – Ammerland in Niedersachsen zeigt sich an den Wahlurnen, wie sich die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 aus dem Wahlkreis Oldenburg – Ammerland werden hier unmittelbar nach der Auszählung veröffentlicht.

Oldenburg – Ammerland: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 27?

Im Wahlkreis Oldenburg – Ammerland liegen die kreisfreie Stadt Oldenburg und der Landkreis Ammerland. Hier haben wir eine Übersicht über alle zugehörigen Orte und Gemeinden für Sie:

Kreisfreie Stadt Oldenburg

Landkreis Ammerland

Apen

Bad Zwischenahn

Edewecht

Rastede

Westerstede, Stadt

Wiefelstede

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Oldenburg – Ammerland

Der SPD-Politiker Dennis Rohde konnte bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Oldenburg – Ammerland mit 38,2 Prozent die meisten Erststimmen holen. Auf dem zweiten Platz folgte Susanne Menge von den Grünen mit 20,4 Prozent. So verteilten sich die restlichen Erststimmen:

Dennis Rohde (SPD): 38,2 Prozent

Susanne Menge (GRÜNE): 20,4 Prozent

Stephan Albani (CDU): 19,9 Prozent

Daniel Rüdel (FDP): 7,5 Prozent

Amira Mohamed Ali (DIE LINKE): 5,9 Prozent

Andreas Paul (AfD): 5,0 Prozent

Bei der Vergabe der Zweitstimmen zeichnet sich ein ähnliches Bild ab:

SPD: 32,0 Prozent

GRÜNE: 23,7 Prozent

CDU: 18,6 Prozent

FDP: 10,2 Prozent

AfD: 5,2 Prozent

DIE LINKE: 4,8 Prozent

Sonstige: 5,4 Prozent