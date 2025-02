Wahlkreis Olpe – Märkischer Kreis I: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Mitten in einer Phase großer gesellschaftlicher Herausforderungen kommt es zur vorzeitigen Bundestagswahl. Der Wahltermin am 23. Februar 2025 wurde nach der Auflösung des Bundestags festgelegt, um politische Klarheit zu schaffen.

Auch die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Olpe – Märkischer Kreis I entscheiden am Wahlsonntag über die neue Zusammensetzung des höchsten deutschen Parlaments. Wie haben sie votiert? Die Auszählung der Stimmen im Wahlkreis 148 wird nach Abschluss der Zählung in unserem Datencenter veröffentlicht. Zum Vergleichen liefern wir am Ende auch noch die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021.

Wahlergebnisse für Olpe – Märkischer Kreis I: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Punkt 18 Uhr schließen die Wahllokale, und die Spannung steigt. Bereits vorher liefern Umfragen auf Grundlage von Wählerbefragungen erste Prognosen. Die offiziellen Ergebnisse aus dem Wahlkreis Olpe – Märkischer Kreis I sind online abrufbar, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Wer am Wahltag wählen möchte, benötigt seine Wahlbenachrichtigung mit der Adresse des Wahllokals. Das neue Wahlrecht bringt einige Änderungen, aber die Einteilung in Erst- und Zweitstimmen bleibt uns erhalten.

Olpe – Märkischer Kreis I: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 148?

Der Wahlkreis 148 umfasst den Kreis Olpe sowie folgende Gemeinden aus dem Märkischen Kreis:

Halver

Herscheid

Kierspe

Lüdenscheid

Meinerzhagen

Schalksmühle

Die übrigen Gemeinden des Landkreises gehören zum Wahlkreis Märkischer Kreis II.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Olpe – Märkischer Kreis I

Der Wahlkreis trug bei der Bundestagswahl 2021 noch die Ordnungsnummer 149.

2021 gewann der CDU-Direktkandidat Florian Matthias Müller mit 37,1 Prozent. Auf Platz 2 landete die SPD-Frau Nezahat Baradari mit 29,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 76, 1 Prozent.

Dies war die Verteilung der Erststimmen bei der vergangenen Bundestagswahl:

Florian Müller (CDU): 37,1 Prozent

Nezahat Baradari (SPD): 29,6 Prozent

Johannes Vogel (FDP): 10,4 Prozent

Holger Thamm (GRÜNE): 8,9 Prozent

Klaus Heger (AfD): 8,5 Prozent

Und hier die Zweitstimmen aus dem Jahr 2021:

SPD: 27,6 Prozent

CDU: 32,8 Prozent

FDP: 12,5 Prozent

GRÜNE: 9,9 Prozent

AfD: 8,5 Prozent

Alle anderen Parteien lagen laut Bundeswahlleiterin unter 5 Prozent.