Wahlkreis Osnabrück-Land: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Bei der Bundestagswahl 2025 dürfen alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger teilnehmen, die zum Zeitpunkt der Wahl mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten in Deutschland wohnen. Auch Deutsche, die im Ausland leben, können grundsätzlich ihre Stimme abgeben. Ein Ausschluss vom Wahlrecht erfolgt nur in seltenen Fällen, etwa bei schwerwiegenden Straftaten.

Im Vorfeld der Wahl waren viele Bürgerinnen und Bürger an Umfragen interessiert, da diese einen Einblick in die derzeitige politische Lage boten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Umfragen das tatsächliche Wahlverhalten nicht genau vorhersagen können und daher nicht mit den finalen Wahlergebnissen gleichzusetzen sind. Letztlich liegt es allein bei den Wählerinnen und Wählern, durch ihre Stimmabgabe das Wahlergebnis zu bestimmen. Auch im Wahlkreis Osnabrück-Land werden Stimmen für die Wahl des 21. Bundestages abgegeben. Die Ergebnisse für den Wahlkreis werden direkt nach der Auszählung in diesem Artikel veröffentlicht. Zudem erfahren Sie, welche Gemeinden zum Wahlkreis 38 gehören und wie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 ausfielen.

Wahlergebnisse für Osnabrück-Land: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zur neuen Zusammensetzung des Deutschen Bundestages statt. Wählerinnen und Wähler können ihre Stimmen bis 18 Uhr in ihrem jeweiligen Wahllokal abgeben. Die Zuweisung des Wahllokals wurde den Bürgern zuvor per Post mitgeteilt. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Osnabrück-Land werden nach der Auszählung der Stimmen im Datencenter veröffentlicht.

Osnabrück-Land: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 38?

Der Wahlkreis Osnabrück-Land setzt sich aus einigen Gemeinden des Landkreises Osnabrück zusammen. Hier haben wir eine Übersicht für Sie zusammengestellt:

Vom Landkreis Osnabrück

Bad Essen

Stadt Bad Iburg

Bad Laer

Bad Rothenfelde

Bissendorf

Bohmte

Stadt Bramsche

Stadt Dissen am Teutoburger Wald

Glandorf

Hilter am Teutoburger Wald

Stadt Melle

Ostercappeln

Samtgemeinde Artland:

Badbergen

Menslage

Nortrup

Stadt Quakenbrück

Samtgemeinde Bersenbrück:

Alfhausen

Ankum

Stadt Bersenbrück

Eggermühlen

Gehrde

Kettenkamp

Rieste

Samtgemeinde Fürstenau:

Berge

Bippen

Stadt Fürstenau

Samtgemeinde Neuenkirchen:

Merzen

Neuenkirchen

Voltlage

Die restlichen Orte aus dem Landkreis Osnabrück liegen im Wahlkreis Stadt Osnabrück.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Osnabrück-Land

Im Wahlkreis Osnabrück-Land nahmen bei der Bundestagswahl 2021 insgesamt 151.837 Personen teil. Die Wahlbeteiligung betrug 75,9 Prozent. Der CDU-Politiker André Berghegger erzielte die meisten Erststimmen. Die Entscheidung der Wählenden im Wahlkreis Osnabrück-Land bei den Erststimmen im Jahr 2021 fiel wie folgt aus:

André Berghegger (CDU): 36,2 Prozent

Anke Hennig (SPD): 29,7 Prozent

Filiz Polat (GRÜNE): 14,6 Prozent

Matthias Seestern-Pauly (FDP): 8,6 Prozent

Roland Lapinskas (AfD): 6,3 Prozent

Swen Adams (DIE LINKE): 2,4 Prozent

Bei den Zweitstimmen entschieden sich wiederum die meisten Wählerinnen und Wähler für die SPD:

SPD: 32,1 Prozent

CDU: 28,5 Prozent

GRÜNE: 14,7 Prozent

FDP: 11,1 Prozent

AfD: 6,7 Prozent

DIE LINKE: 2,6 Prozent

Sonstige: 4,3 Prozent