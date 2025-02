Wahlkreis Ostholstein – Stormarn-Nord: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Nach dem Ende der Ampel-Koalition wurde die Bundestagswahl vorgezogen: Statt wie ursprünglich geplant im September 2025 findet sie nun bereits am 23. Februar statt. Laut Angaben der Bundeswahlleiterin sind rund 59 Millionen Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt.

Mit der vorgezogenen Wahl stellen sich zentrale politische Fragen: Wie werden die Parteien der früheren Regierungskoalition abschneiden? Kehrt die Union nach vier Jahren in der Opposition an die Spitze der Regierung zurück? Und gelingt es kleineren Parteien wie der Linken, der FDP und dem neu gegründeten Bündnis Sahra Wagenknecht, die Fünf-Prozent-Hürde zu überwinden? Auch im Wahlkreis Ostholstein – Stormarn-Nord wird am 23. Februar über die neue Zusammensetzung des Bundestags entschieden. Eine Übersicht über die Gemeinden des Wahlkreises sowie die Wahlergebnisse nach der Auszählung finden Sie hier.

Wahlergebnisse für Ostholstein – Stormarn-Nord: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Alle Wahlergebnisse aus dem Wahlkreis Ostholstein – Stormarn-Nord werden hier im Datencenter unmittelbar nach der Auszählung veröffentlicht.

Bei der Bundestagswahl 2025 gibt es einige Anpassungen im Wahlrecht. Wählerinnen und Wähler geben weiterhin zwei Stimmen ab. Mit der Erststimme wählen sie eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten aus ihrem Wahlkreis. Die Parteien stellen hierfür eigene Bewerber auf, die sich direkt zur Wahl stellen.

Deutschland ist in 299 Wahlkreise eingeteilt, von denen jeder etwa 250.000 Einwohnerinnen und Einwohner umfasst. Die Zweitstimme entscheidet über die Sitzverteilung der Parteien im Bundestag. Sie wird für eine Partei abgegeben, die über eine Landesliste Kandidatinnen und Kandidaten nominiert hat.

Ostholstein – Stormarn-Nord: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 9?

Zum Wahlkreis Ostholstein – Stormarn-Nord gehören die folgenden Orte aus dem Kreis Ostholstein und dem Kreis Stormarn:

Kreis Ostholstein

Amtsfreie Gemeinden und Städte im Kreis Ostholstein

Ahrensbök

Bad Schwartau

DahmeEutin, Stadt

Fehmar

Grömitz

Grube

Heiligenhafen

Kellenhusen

Malente

Neustadt in Holstein

Oldenburg in Holstein

Ratekau

Scharbeutz

Stockelsdorf Süsel

Timmendorfer Strand

Ämter im Kreis Ostholstein

Amt Lensahn

Beschendorf

Damlos

Harmsdorf

Kabelhorst

Lensahn

Manhagen

Riepsdor

Amt Oldenburg-Land

Göhl

Gremersdorf

Großenbrode

Heringsdorf

Neukirchen

Wangels

Amt Ostholstein-Mitte

Altenkrempe

Kasseedorf

Schashagen

Schönwalde am Bungsberg

Sierksdorf

Vom Kreis Stormarn

amtsfreie Gemeinde Reinfeld (Holstein)

Amt Nordstormarn

Badendorf

Barnitz

Feldhorst

Hamberge

Heidekamp

Heilshoop

Klein Wesenberg

Mönkhagen

Rehhorst

Wesenberg

Westerau

Zarpen

Im Wahlkreis Segeberg – Stormarn-Mitte und im Wahlkreis Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd liegen die übrigen Gemeinden aus dem Kreis Stormarn.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Ostholstein – Stormarn-Nord

Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Ostholstein – Stormarn-Nord bei 78,1 Prozent. So sah damals die Verteilung der Erststimmen aus:

Bettina Hagedorn (SPD): 33,7 Prozent

Ingo Gädechens (CDU): 30,3 Prozent

Jakob Brunken (GRÜNE): 13,4 Prozent

Jörg Hansen (FDP): 9,4 Prozent

Uwe Witt (AfD): 6,8 Prozent

Susanne Spethmann (DIE LINKE): 2,9 Prozent

Ein Blick auf die Verteilung der Zweitstimmen verrät, dass auch hier die SPD die meisten Stimmen erhalten hatte:

SPD: 30,0 Prozent

CDU: 25,1 Prozent

GRÜNE: 15,7 Prozent

FDP: 12,7 Prozent

AfD: 7,1 Prozent

DIE LINKE: 2,8 Prozent

SSW: 1,6 Prozent

Sonstige: 5,1 Prozent