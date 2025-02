Wahlkreis Passau: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Im November 2024 hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seinen FDP-Finanzminister Christian Lindner entlassen. Vorausgegangen war ein langer Streit, der vor allem den nächsten Haushalt und die Wirtschaftspolitik betraf. Nach der Entlassung war die FDP aus der Regierung ausgestiegen, die nun als Minderheitsregierung dastand. Scholz hat daraufhin die Vertrauensfrage gestellt, um die Auflösung des aktuellen Bundestags und damit Neuwahlen am 23. Februar 2025 auf den Weg zu bringen. Die Wähler im Wahlkreis Passau sind an der Entscheidungsfindung beteiligt. Die Wahlergebnisse gibt es nach der Auszählung in diesem Artikel.

Wahlergebnisse für Passau: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Die Wähler und Wählerinnen müssen – falls sie nicht bereits vorher per Briefwahl abgestimmt haben – im Wahllokal ihre Wahlbenachrichtigung und einen Personalausweis vorlegen. Umfragen lieferten schon vor den Hochrechnungen einen möglichen Hinweis auf den Wahlausgang. Das Wahlrecht wurde 2023 reformiert – unter anderem, um das Plenum nicht ins Uferlose wachsen zu lassen.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Passau sind nach der Auszählung hier im Datencenter verfügbar.

Passau: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 228?

Der Wahlkreis 228 umfasst:

Kreisfreie Stadt Passau

Vom Landkreis Passau die Gemeinden:

Aldersbach

Bad Füssing

Bad Griesbach i.Rottal

Breitenberg

Büchlberg

Fürstenzell

Haarbach

Hauzenberg

Hutthurm

Kirchham

Kößlarn

Neuburg a.I

Neuhaus a.In

Neukirchen vorm Wald

Obernzell

Ortenburg

Pocking

Ruderting

Ruhstorf a.d.Rott

Salzweg

Sonnen

Tettenweis

Thyrn

Tiefenbach

Untergriesbach

Vilshofen an der Donau

Wegscheid

Windorf

Verwaltungsgemeinschaft Aidenbach mit Aidenbach, Beutelsbach

Verwaltungsgemeinschaft Rotthalmünster mit Malching, Rotthalmünster

Verwaltungsgemeinschaft Tittling mit Tittling, Witzmannsberg

Die übrigen Gemeinden gehören zum Wahlkreis 226.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Passau

2021 gewann Andreas Scheuer, CSU, mit 30,7 % den Wahlkreis, der damals noch die Ordnungsziffer 229 trug. Ihm folgte Johannes Schätzl (SPD) mit 20,9 %. Die Wahlbeteiligung betrug 76,9 %.

Hier die Verteilung der Erststimmen von 2021 im Überblick:

Andreas Franz Scheuer, CSU: 30,7 %

Johannes Schätzl, SPD: 20,9 %

Roswitha Toso, FREIE WÄHLER: 12,7 %

Ralf Stadler, AfD: 12,0 %

Stefanie Maria Auer, GRÜNE: 8,9 %

Martin Probst, FDP: 7,8 %

Und das waren die Zweitstimmen-Ergebnisse von 2021:

CSU: 32,5 %

SPD: 17,6 %

FREIE WÄHLER: 12,1 %

AfD: 11,8 %

FDP: 9,4 %

GRÜNE: 9,3 %

Alle anderen Parteien lagen laut Bundeswahlleiterin unter 5 Prozent.