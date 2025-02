Wahlkreis Pinneberg: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Nach dem Ende der Ampelkoalition steht Deutschland vor einer vorgezogenen Bundestagswahl. Am 23. Februar 2025 sind die Bürgerinnen und Bürger zur Wahl aufgerufen – auch im Wahlkreis Pinneberg in Schleswig-Holstein. Die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler bestimmt den politischen Kurs für die kommenden Jahre. Hier in diesem Artikel berichten wir über die Wahlergebnisse aus dem Wahlkreis Pinneberg, wenn sie nach der Auszählung feststehen.

Wahlergebnisse für Pinneberg: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am Wahltag endet die Stimmabgabe um 18 Uhr. Schon zuvor ermöglichten Umfragen zur Bundestagswahl 2025 eine erste Einschätzung, wie die Wahl ausgehen könnte.

Sobald die Stimmen ausgezählt sind, stehen die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Pinneberg hier im Datencenter zur Verfügung.

Wählerinnen und Wähler sollten ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen, da sie dort ihr zuständiges Wahllokal finden. Das Wahlsystem mit Erst- und Zweitstimme bleibt trotz Änderungen im Wahlrecht bestehen.

Pinneberg: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 7?

Pinneberg ist einer der insgesamt 299 Wahlkreise und trägt die Nummer 7. Die Wahlberechtigten aus den folgenden Städten, Gemeinden und Ämtern geben am 23. Februar 2025 ihre Stimme im Wahlkreis Pinneberg ab:

Städte im Wahlkreis Pinneberg

Barmstedt

Elmshorn

Pinneberg

Quickborn

Schenefeld

Tornesch

Uetersen

Wedel

Amtsfreie Gemeinden im Wahlkreis Pinneberg

Bönningstedt

Halstenbek

Hasloh

Helgoland

Rellingen

Ämter im Wahlkreis Pinneberg

Elmshorn-Land

Geest und Marsch Südholstein

Hörnerkirchen

Pinnau

Rantzau

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Pinneberg

Die SPD konnte im Wahlkreis Pinneberg 2021 sowohl die meisten Erststimmen als auch die meisten Zweitstimmen erzielen. So haben sich die Wählerinnen und Wählern damals mit ihrer Erststimme entschieden:

Ralf Stegner (SPD): 31,2 Prozent

Michael von Abercron (CDU): 26,2 Prozent

Jens Herrndorff (GRÜNE): 16,9 Prozent

Philipp Rösch (FDP): 10,9 Prozent

Joachim Schneider (AfD): 6,4 Prozent

Cornelia Möhring (DIE LINKE): 3,0 Prozent

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Pinneberg lag 2021 bei 80,3 Prozent. Die Zweitstimmenanteile verteilten sich folgendermaßen:

SPD: 29,3 Prozent

CDU: 22,1 Prozent

GRÜNE: 18,0 Prozent

FDP: 13,5 Prozent

AfD: 6,9 Prozent

DIE LINKE: 3,3 Prozent

SSW: 1,3 Prozent

Sonstige: 5,6 Prozent