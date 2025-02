Wahlkreis Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Alle vier Jahre steht regulär die Bundestagswahl an. Die Bundestagswahl 2025 wurde allerdings auf den 23. Februar vorgezogen. An diesem Tag haben alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Einfluss auf die Politik zu nehmen. In über 299 Wahlkreisen wird gewählt. Mit der diesjährigen Wahl wird der Bundestag verkleinert: Die Zahl der Sitze wird auf 630 beschränkt. Das passiert durch eine Wahlrechtsreform.

Einer der Wahlkreise: Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming I. Hier im Artikel erfahren Sie nach der Wahl, welche Parteien die Menschen in der Region gewählt haben. Außerdem gibt es zum Vergleich die Wahlergebnisse von 2021.

Wahlergebnisse für Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II zur Bundestagswahl 2025 werden nach der Stimmauszählung hier in unserem Datencenter veröffentlicht. Dann lässt sich auch feststellen, inwieweit die vorherigen Umfragen mit dem tatsächlichen Ergebnis übereinstimmen.

Die Wahllokale sind am 23. Februar 2025 von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Zusätzlich bestand die Möglichkeit zur Briefwahl. Die per Briefwahl abgegebenen Stimmen werden gemeinsam mit den Urnenwahl-Stimmen nach Schließung der Wahllokale ausgezählt.

Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 61?

Der Bundestagswahlkreis 61, Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II, liegt im Bundesland Brandenburg. Er umfasst die Stadt Potsdam sowie mehrere Gemeinden aus zwei Landkreisen.

Landkreis Potsdam-Mittelmark:

Kleinmachnow

Michendorf

Nuthetal

Schwielowsee

Stahnsdorf

Teltow

Landkreis Teltow-Fläming:

Ludwigsfelde

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II

Bei der Bundestagswahl 2021 war der Wahlkreis Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II besonders prominent besetzt. Mit Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (B‘90/Die Grünen) traten gleich zwei Kanzlerkandidaten an. Scholz, der später zum Bundeskanzler gewählt wurde, konnte sich mit 34,0 Prozent der Erststimmen das Direktmandat sichern. Die Wahlbeteiligung lag mit 81,9 Prozent über dem bundesweiten Durchschnitt.

Die Erststimmen im Überblick:

Olaf Scholz (SPD): 34,0 Prozent

Annalena Baerbock (GRÜNE): 18,8 Prozent

Saskia Ludwig (CDU): 13,8 Prozent

Tim Krause (AfD): 9,2 Prozent

Linda Teuteberg (FDP): 8,9 Prozent

Norbert Müller (Die Linke): 7,8 Prozent

Sonstige: 7,5 Prozent

Die Zweitstimmen im Überblick:

SPD: 27,0 Prozent

GRÜNE: 19,0 Prozent

FDP: 10,7 Prozent

Die Linke: 10,1 Prozent

AfD: 9,9 Prozent

CDU: 13,9 Prozent

Sonstige: 9,4 Prozent