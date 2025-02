Wahlkreis Rostock – Landkreis Rostock II: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am Sonntag, dem 23. Februar 2025, findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. Die Wahllokale öffnen am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr. Auch im Wahlkreis Rostock – Landkreis Rostock II wird gewählt. Sobald alle Stimmen im Wahlkreis mit der Nummer 14 ausgezählt wurden, erfahren Sie die Ergebnisse hier in diesem Artikel.

Wahlergebnisse für Rostock – Landkreis Rostock II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Damit eine Stimme bei der Bundestagswahl 2025 gezählt wird, muss die Kennzeichnung auf dem Stimmzettel klar und eindeutig sein. Die sicherste Methode besteht darin, ein Kreuz in dem dafür vorgesehenen Feld zu machen. Es ist wichtig, dass der Stimmzettel keine zusätzlichen Anmerkungen, Bemerkungen oder Vorbehalte enthält. Solche Zusätze führen dazu, dass die Stimme als ungültig gewertet wird. Auch wenn der Stimmzettel komplett unausgefüllt bleibt, wird er als ungültig betrachtet.

Sobald alle gültigen Stimmen im Wahlkreis Rostock – Landkreis Rostock II ausgezählt sind, finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 hier in unserem Datencenter.

Rostock – Landkreis Rostock II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 14?

Wer seine Stimme im Wahlkreis Rostock – Landkreis Rostock II abgibt, muss in einem dieser Stadtteile oder Gemeinden gemeldet sein:

Kreisfreie Stadt Rostock

Biestow

Breitling Unrterwarnow

Brinckmansdorf

Diedrichshagen

Dierkow Neu

Dierkow Ost

Dierkow West

Evershagen

Gartenstadt

Gehlsdorf

Gross Klein

Hansaviertel

Hinrichsdorf

Hinrichshagen

Hohe Dune

Jurgeshof

Kropeliner Tor Vorstadt

Krummendorf

Lichtenhagen

Lutten

Markgrafenheide

Nienhagen

Peez

Reutershagen

Schmarl

Seebad

Stadtmitte

Stuthof

Sudstadt

Toitenwinkel

Torfbrucke

Wiethagen

Vom Landkreis Rostock

Dummerstorf

Graal-Müritz

Sanitz

Broderstorf

Poppendorf

Roggentin

Thulendorf

Amt Rostocker Heide

Bentwisch

Blankenhagen

Gelbensande

Mönchhagen

Rövershagen

Amt Schwaan

Benitz

Bröbberow

Kassow

Rukieten

Schwaan

Vorbeck

Wiendorf

Amt Tessin

Cammin

Gnewitz

Grammow

Nustrow

Selpin

Stubbendorf

Tessin

Thelkow

Zarnewanz

Amt Warnow-West

Elmenhorst/Lichtenhagen

Kritzmow

Lambrechtshagen

Papendorf

Pölchow

Stäbelow

Ziesendorf

Alle anderen Gemeinden aus dem Amt Warnow-West liegen im Wahlkreis Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I und im Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Rostock – Landkreis Rostock II

Insgesamt waren bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Rostock – Landkreis Rostock II genau 222.705 Personen zur Wahl zugelassen. 165.329 von ihenen haben letztendlich ihre Stimme abgegeben. So haben sich damals die Ersstimmen verteilt:

Katrin Zschau (SPD): 27,0 Prozent

Dietmar Bartsch (DIE LINKE): 18,2 Prozent

Peter Stein (CDU): 17,0 Prozent

Tobias Pontow (AfD): 12,2 Prozent

Andreas Tesche (GRÜNE): 10,2 Prozent

Hagen Reinhold (FDP): 7,5 Prozent

Bei den Zweitstimmen lag 2021 folgendes Ergebnis vor:

SPD: 29,0 Prozent

CDU: 14,2 Prozent

DIE LINKE: 13,2 Prozent

GRÜNE: 12,8 Prozent

AfD: 12,7 Prozent

FDP: 9,1 Prozent

Sonstige: 9,0 Prozent