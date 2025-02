Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Normalerweise finden in Deutschland alle vier Jahre Bundestagswahlen statt. In diesem Jahr gibt es jedoch eine Besonderheit. Die Wahl wurde auf den 23. Februar vorgezogen. Grund dafür ist, dass Olaf Scholz nach dem Bruch der Ampel-Koalition die Vertrauensfrage gestellt und wie geplant verloren hat, um den Weg für Neuwahlen freizumachen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind in diesem Jahr mindestens 59,2 Millionen Menschen wahlberechtigt. Allerdings lag die Wahlbeteiligung seit 1998 nicht mehr über 80 Prozent. Wie haben die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis gewählt? Sobald die Stimmen im Wahlkreis 194 ausgezählt sind, finden Sie hier die Ergebnisse. Außerdem sehen Sie am Ende des Artikels einen Vergleich mit den Wahlergebnissen von 2021.

Wahlergebnisse für Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Auch nach dem neuen Wahlrecht haben Sie wie gewohnt eine Erst- und eine Zweitstimme. Welche Kandidaten und Parteien die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis bei der Bundestagswahl 2025 gewählt haben, erfahren Sie nach der Auszählung hier im Datencenter.

Auch bei der Bundestagswahl 2025 haben Sie zwei Möglichkeiten, Ihre Stimme abzugeben. Entweder per Briefwahl oder direkt am Wahltag vor Ort. Wenn Sie also am 23. Februar persönlich wählen möchten, gehen Sie einfach bis 18 Uhr in das Ihnen zugeteilte Wahllokal. Die Adresse des Wahllokals steht auf der Wahlbenachrichtigung. Außerdem dient die Wahlbenachrichtigung dazu, Sie als wahlberechtigt auszuweisen.

Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 194?

Zum Wahlkreis 194 gehören Orte und Gemeinden aus dem Landkreis Saale-Holzland-Kreis, dem Landkreis Saale-Orla-Kreis und dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Das sind:

Landkreis Saale-Holzland-Kreis:

Kahla

erfüllende Gemeinde Bad Klosterlausnitz

erfüllende Gemeinde Bürgel

erfüllende Gemeinde Eisenberg

erfüllende Gemeinde Stadtroda

Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg

Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen

Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf

Verwaltungsgemeinschaft Hügelland/Täler

Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal

Landkreis Saale-Orla-Kreis:

Bad Lobenstein

Gefell

Hirschberg

Pößneck

Remptendorf

Rosenthal am Rennsteig

Saalburg-Ebersdorf

Schleiz

Tanna

Wurzbach

erfüllende Gemeinde Neustadt an der Orla

Verwaltungsgemeinschaft Oppur

Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück

Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte

Verwaltungsgemeinschaft Triptis

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt:

Bad Blankenburg

Leutenberg

Rudolstadt

Saalfeld/Saale

Uhlstädt-Kirchhasel

Unterwellenborn

erfüllende Gemeinde Kaulsdorf

erfüllende Gemeinde Königsee

Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge

Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis

2021 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 194 bei 75,9 Prozent. Die Erststimmen waren wie folgt verteilt:

Michael Kaufmann (AfD): 29,3 Prozent

Albert Weiler (CDU): 21,0 Prozent

Cordelius Ilgmann (SPD): 18,7 Prozent

Frank Tempel (LINKE): 12,1 Prozent

Reginald Hanke (FDP): 7,5 Prozent

Susanne Martin (GRÜNE): 3,8 Prozent

Torsten Heilmann (Freie Wähler): 3,1 Prozent

Gerry Fiedler (Die PARTEI): 2,1 Prozent

Saskia Graupe (dieBasis): 1,7 Prozent

Michael Gehrmann-Gacasa (ÖDP): 0,3 Prozent

Janine Walter-Rupprecht (MLPD): 0,3 Prozent

Die Zweitstimmen sahen wie folgt aus:

AfD: 28,2 Prozent

SPD: 21,3 Prozent

CDU: 16,4 Prozent

LINKE: 11,2 Prozent

FDP: 9,4 Prozent

GRÜNE: 4,5 Prozent

Sonstige: 9,1 Prozent