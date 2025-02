Wahlkreis Saarbrücken: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 kommen erstmals die Regelungen der im Mai 2023 verabschiedeten Wahlrechtsreform zum Tragen. Die Reform wurde von der Ampel-Koalition beschlossen und bringt entscheidende Veränderungen mit sich.

Die wichtigste Neuerung betrifft das neue Wahlrecht mit der sogenannten „Zweitstimmendeckung“. Diese sieht vor, dass Parteien nur so viele Sitze im Bundestag erhalten, wie es ihrem Anteil an den Zweitstimmen entspricht. Für Parteien, die eine große Zahl an Direktmandaten gewinnen, könnte dies bedeuten, dass nicht jeder Wahlkreissieger automatisch ins Parlament einzieht. Demzufolge wird die Anzahl der Abgeordneten im Bundestag auf 630 begrenzt. Einer der 299 Wahlkreise in Deutschland ist der Wahlkreis Saarbrücken. Hier erfahren Sie nach der Auszählung aller Stimmen die Wahlergebnisse aus dem Wahlkreis mit der Nummer 296.

Wahlergebnisse für Saarbrücken: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Bei jeder Bundestagswahl besteht die Möglichkeit, entweder im Wahllokal oder durch Briefwahl teilzunehmen. Die Wahllokale können Sie am 23. Februar 2025 von 8 bis 18 Uhr besuchen. Hier in unserem Datencenter werden alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis Saarbrücken nach der Auszählung aller Stimmen für Sie bereitgestellt.

Saarbrücken: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 296?

Der Wahlkreis Saarbrücken befindet sich im Bundesland Saarland. Diese Orte, Gemeinden und Stadtteile werden dem Wahlkreis mit der Nummer 296 zugeordnet:

Vom Regionalverband Saarbrücken

Großrosseln

Kleinblittersdorf

Püttlingen

Riegelsberg

Saarbrücken

Völklingen

Stadtteile in der Landeshauptstadt Saarbrücken

Altenkessel

Alt-Saarbrücken

Bischmisheim

Brebach-Fechingen

Burbach

Bübingen

Dudweiler

Ensheim

Eschberg

Eschringen

Gersweiler

Güdingen

Herrensohr

Jägersfreude

Klarenthal

Malstatt

Schafbrücke

Scheidt

St. Arnual

St. Johann

Die übrigen Gemeinden aus dem Raum Saarbrücken liegen im Wahlkreis St. Wedel und im Wahlkreis Homburg.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Saarbrücken

Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 gewann Josephine Ortleb von der SPD die meisten Erststimmen. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 74,0 Prozent. Eine prozentuale Aufteilung aller abgegeben Erststimmen aus dem Wahlkreis Saarbrücken haben wir hier für Sie im Überblick:

Josephine Ortleb (SPD): 36,9 Prozent

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU): 25,1 Prozent

Boris Huebner (AfD): 9,0 Prozent

Paul Isringhaus (FDP): 8,3 Prozent

Gerhard Wenz (GRÜNE): 7,9 Prozent

Mark Baumeister (DIE LINKE): 6,2 Prozent

Im Wahlkreis Saarbrücken konnte die SPD nicht nur die meisten Erststimmen, sondern auch die meisten Zweitstimmen erzielen. Das waren 2021 die endgültigen Ergebnisse bei den Zweitstimmen:

SPD: 38,1 Prozent

CDU: 20,5 Prozent

FDP: 11,7 Prozent

DIE LINKE: 9,6 Prozent

AfD: 9,3 Prozent

Sonstige: 10,8 Prozent