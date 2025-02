Wahlkreis Salzgitter – Wolfenbüttel: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Nach dem Ende der Ampel-Koalition wird am 23. Februar 2025 ein neuer Bundestag gewählt. Auch die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Salzgitter – Wolfenbüttel in Niedersachsen können bei der vorgezogenen Wahl ihre Stimmen abgeben. Sobald die Auszählung abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse hier veröffentlicht.

Wahlergebnisse für Salzgitter – Wolfenbüttel: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Wie gewohnt schließen die Wahllokale am Wahltag um 18 Uhr. Bereits vor den ersten Hochrechnungen gaben Umfragen Hinweise auf einen möglichen Wahlausgang. Die Reform des Wahlrechts zielt in erster Linie auf eine Verkleinerung des Bundestags ab, lässt jedoch die Aufteilung in Erst- und Zweitstimme unverändert.

Sobald die Stimmen im Wahlkreis Salzgitter – Wolfenbüttel ausgezählt sind, werden die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 hier im Datencenter veröffentlicht. Zum Vergleich sind weiter unten die Ergebnisse der vorherigen Wahl aufgeführt.

Salzgitter – Wolfenbüttel: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 49?

Dem Wahlkreis Salzgitter – Wolfenbüttel wurde für die Bundestagswahl wieder die Nummer 49 zuteil. Die kreisfreie Stadt Salzgitter, der Landkreis Wolfenbüttel und Teile aus dem Landkreis Goslar liegen allesamt im Wahlkreis Salzgitter – Wolfenbüttel. Hier haben wir eine detaillierte Übersicht für Sie:

Kreisfreie Stadt Salzgitter

Landkreis Wolfenbüttel

Baddeckenstedt

Burgdorf

Börßum

Cramme

Cremlingen

Dahlum

Denkte

Dettum

Dorstadt

Elbe

Erkerode

Evessen

Flöthe

Gielde

Haverlah

Hedeper

Heere

Heiningen

Hornburg, Stadt

Kissenbrück

Kneitlingen

Ohrum

Remlingen

Roklum

Schladen

Schöppenstedt, Stadt

Sehlde

Semmenstedt

Sickte

Uehrde

Vahlberg

Veltheim (Ohe)

Voigtsdahlum, gemfr. Gebiet

Werlaburgdorf

Winnigstedt

Wittmar

Wolfenbüttel, Stadt

Vom Landkreis Goslar

Langelsheim, Stadt

Liebenburg

Seesen, Stadt

Die restlichen Orte aus dem Landkreis Goslar liegen im Wahlkreis Goslar – Northeim – Göttingen II .

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Salzgitter – Wolfenbüttel

Bei der Wahl 2021 sicherte sich Dunja Kreiser von der SPD mit 38,6 Prozent der Stimmen das Direktmandat. Auf dem zweiten Platz lag Holger Bormann von der CDU, der 27,2 Prozent erreichte. Die Wahlbeteiligung lag bei 73,3 Prozent. Hier ein Überblick über die Erststimmenverteilung von 2021:

Dunja Kreiser (SPD): 38,6 Prozent

Holger Bormann (CDU): 27,2 Prozent

Claudia Bei der Wieden (GRÜNE): 10,6 Prozent

Thomas Günther (AfD): 9,9 Prozent

Max Weitemeier (FDP): 6,6 Prozent

Victor Perli (DIE LINKE): 3,9 Prozent

Das war das finale Ergebnis bei den Zweitstimmen:

SPD: 36,7 Prozent

CDU: 23,0 Prozent

GRÜNE: 12,4 Prozent

AfD: 9,9 Prozent

FDP: 9,2 Prozent

Die LINKE: 3,1 Prozent

Sonstige: 5,8 Prozent