Wahlkreis Solingen – Remscheid – Wuppertal II: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar wird in Deutschland gewählt, denn an diesem Termin findet die vorgezogene Bundestagswahl 2025 statt. Alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger können an besagtem Datum ihre Stimme in einem Wahllokal abgeben, sofern sie nicht zuvor bereits per Briefwahl abgestimmt haben. Der Bundestagswahlkreis Solingen – Remscheid – Wuppertal II zählte bei den letzten Wahlen im Jahr 2021 insgesamt 220.203 Wahlberechtigte. Die Wuppertaler Stadtteile gehören erst seit 2002 zum heutigen Wahlkreis 102.

Wie haben die Menschen im Wahlkreis Solingen – Remscheid – Wuppertal II bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 102 gibt es hier, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Darüber hinaus haben wir am Ende des Artikels zum Vergleich auch die Ergebnisse der vergangenen Wahlen aus dem Jahr 2021 aufgelistet.

Wahlergebnisse für Solingen – Remscheid – Wuppertal II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Bei einer Bundestagswahl schließen die Wahllokale üblicherweise um 18 Uhr. Abgestimmt werden konnte entweder vorab per Briefwahl oder persönlich in einem Wahllokal. Falls Sie die letztere Option wählen, sollten Sie daran denken, Ihre Wahlbenachrichtigung mitzubringen. Umfragen zur Bundestagswahl 2025 zeichneten schon vor den ersten Hochrechnungen ein Bild vom möglichen Wahlergebnis. Feststehen wird das Endergebnis entweder am späten Wahlabend oder am Morgen des 24. Februars. An welche Kandidaten und Parteien die Bewohner des Wahlkreises Solingen – Remscheid – Wuppertal II ihre Stimmen vergeben haben, können Sie nach der Auszählung hier unserem Datencenter entnehmen.

Auf der Wahlbenachrichtigung ist die Adresse Ihres zuständigen Wahllokals vermerkt. Es besteht allerdings die Möglichkeit, das Wahllokal zu wechseln. Falls Sie Ihre Wahlbenachrichtigung verlegt haben sollten, ist dies übrigens kein Grund, am 23. Februar dem Wahllokal fernzubleiben - Sie können trotzdem wählen gehen. Laut dem neuen Wahlrecht zur Bundestagswahl darf zudem weiterhin eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben werden.

Solingen – Remscheid – Wuppertal II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 102?

Der Wahlkreis 102 umfasst die kreisfreien Städte Solingen und Remscheid sowie einige Stadtteile Wuppertals. Was genau zum Gebiet des Wahlkreises gezählt wird, zeigt die folgende Übersicht:

Kreisfreie Stadt Remscheid:

Alt-Remscheid

Nordstadt

Altstadt

Stachelhausen

Blumental

Honsberg

Stadtpark

Scheid

Hasten Mitte

Kratzberg

Haddenbach

Schöne Aussicht

Hölterfeld

Morsbach

Vieringhausen

Kremenholl

Reinshagen

Westhausen

Süd

Zentralpunkt

Neuenkamp

Fichtenhöhe

Wüstenhagen

Bökerhöhe

Mixsiepen

Struck

Falkenberg

Bliedinghausen

Ehringhausen

Lennep

Lennep Altstadt

Lennep Nord

Stadtgarten

Lennep Neustadt

Lennep West

Hackenberg

Henkelshof

Hasenberg

Trecknase

Grenzwall

Engelsburg

Bergisch Born Ost

Bergisch Born West

Lüttringhausen

Lüttringhausen Mitte

Klausen

Großhülsberg

Garschagen

Schmittenbusch

Stursberg

Dörrenberg

Goldenberg

Lüttringhausen West

Kreisfreie Stadt Solingen:

Aufderhöhe

Burg

Gräfrath

Höhscheid

Mitte

Merscheid

Ohligs

Wald

Kreisfreie Stadt Wuppertal:

4 Cronenberg

9 Ronsdorf

Die übrigen Stadtbezirke von Wuppertal gehören zum Wahlkreis 101 Wuppertal I.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Solingen – Remscheid – Wuppertal II

2021 gingen die meisten Erststimmen im Wahlkreis Solingen – Remscheid – Wuppertal II mit 32,6 Prozent an Ingo Schäfer von der SPD. Erstunterlegen war damals Jürgen Hardt von der CDU mit 27,6 Prozent der Stimmen. Die allgemeine Wahlbeteiligung lag damals bei 74,2 Prozent, von 220.203 Wahlberechtigten machten insgesamt 163.495 Menschen von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Hier einmal die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

SPD: 32,6 Prozent

CDU: 27,6 Prozent

GRÜNE: 12,9 Prozent

FDP: 10,7 Prozent

AfD: 7,6 Prozent

DIE LINKE: 3,1 Prozent

Sonstige: 5,3 Prozent

So verteilten sich die Zweitstimmen 2021 im Wahlkreis 102:

SPD: 29,7 Prozent

CDU: 24,3 Prozent

GRÜNE: 15,0 Prozent

FDP: 12,5 Prozent

AfD: 7,7 Prozent+

DIE LINKE: 3,7 Prozent

Sonstige: 7,1 Prozent