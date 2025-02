Wahlkreis Stade I – Rotenburg II: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 sind die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zur vorgezogenen Bundestagswahl aufgerufen. Auch im Wahlkreis Stade I – Rotenburg II haben Wahlberechtigte an diesem Tag die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben.

Bei der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2021 waren in dem Wahlkreis 198.576 Personen wahlberechtigt. Damals setzte sich Oliver Grundmann, der Direktkandidat der CDU, durch. Ob die CDU auch 2025 die meisten Erststimmen im Wahlkreis Stade I – Rotenburg II erzielt, wird sich mit der Auszählung der Stimmen zeigen. Die aktuellen Wahlergebnisse für den Wahlkreis Stade I – Rotenburg II werden nach der Auszählung in diesem Artikel veröffentlicht.

Wahlergebnisse für Stade I – Rotenburg II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Bereits im Vorfeld gaben Umfragen Hinweise auf mögliche Wahlergebnisse. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Stade I – Rotenburg II werden nach der Auszählung hier im Datencenter bekanntgegeben.

Bei der Bundestagswahl im Februar 2025 haben Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, ihre Stimme entweder per Briefwahl oder direkt im Wahllokal abzugeben. Die Wahllokale sind am Wahltag bis 18 Uhr geöffnet.

Wählerinnen und Wähler, die ihre Stimme vor Ort abgeben möchten, sollten ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen. Dieses Dokument enthält unter anderem die Adresse des zuständigen Wahllokals. Trotz der Änderungen im Wahlrecht bleibt die Anzahl der Stimmen gleich: Jede Person hat weiterhin eine Erst- und eine Zweitstimme.

Stade I – Rotenburg II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 30?

Der Wahlkreis Stade I – Rotenburg II umfasst Gebiete aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) und dem Landkreis Stade:

Vom Landkreis Rotenburg (Wümme)

Bremervörde, Stadt

Gnarrenburg

Samtgemeinde Geestequelle :

Alfstedt

Basdahl

Ebersdorf

Hipstedt

Oerel

Samtgemeinde Selsingen:

Anderlingen

Deinstedt

Farven

Ostereistedt

Rhade

Sandbostel

Seedorf

Selsingen

Samtgemeinde Sittensen:

Groß Meckelsen

Hamersen

Kalbe

Klein Meckelsen

Lengenbostel

Sittensen

Tiste

Vierden

Wohnste

Samtgemeinde Tarmstedt:

Breddorf

Bülstedt

Hepstedt

Kirchtimke

Tarmstedt

Vorwerk

Westertimke

Wilstedt

Samtgemeinde Zeven:

Elsdorf

Gyhum

Heeslingen

Stadt Zeven

Alle anderen Gemeinden aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) liegen im Wahlkreis Rotenburg I – Heidekreis.

Vom Landkreis Stade

Hansestadt Buxtehud

Hansestadt Stade

Jork

Samtgemeinde Apensen:

Apensen

Beckdorf

Sauensiek

Samtgemeinde Fredenbeck:

Deinste

Fredenbeck

Kutenholz

Samtgemeinde Harsefeld:

Ahlerstedt

Bargstedt

Brest

Flecken Harsefeld

Samtgemeinde Horneburg:

Agathenburg

Bliedersdorf

Dollern

Flecke

Horneburg

Nottensdorf

Samtgemeinde Lühe:

Grünendeich

Guderhandviertel

Hollern-Twielenfleth

Mittelnkirchen

Neuenkirchen

Steinkirchen

Die übrigen Gemeinden aus dem Landkreis Stadt zählen zum Wahlkreis Cuxhaven – Stade II.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Stade I – Rotenburg II

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Stade I – Rotenburg II lag 2021 bei 76,5 Prozent. So sah damals die prozentuale Verteilung der Erststimmen aus:

Oliver Grundmann (CDU): 34,6 Prozent

Kai Koeser (SPD): 31,7 Prozent

Claas Goldenstein (GRÜNE): 13,2 Prozent

Steven Hermeling (FDP): 8,0 Prozent

Marie-Thérèse Kaiser (AfD): 7,1 Prozent

Klemens Kowalski (DIE LINKE): 2,9 Prozent

Bei den Zweitstimmen konnte sich die SPD gegen die anderen Parteien durchsetzen:

SPD: 32,0 Prozent

CDU: 26,5 Prozent

GRÜNE: 14,6 Prozent

FDP: 11,1 Prozent

AfD: 7,3 Prozent

DIE LINKE: 2,9 Prozent

Sonstige: 5,6 Prozent