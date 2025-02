Wahlkreis Stadt Hannover I: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am Sonntag, dem 23. Februar 2025, wird in Deutschland der 21. Deutsche Bundestag gewählt. Bei der Wahl gelten Änderungen des Wahlrechts, die durch eine Reform eingeführt wurden. Ein zentrales Element ist die Reduzierung der Anzahl der Abgeordnetensitze auf 630. Dies soll den Bundestag effizienter gestalten und die Arbeitsabläufe vereinfachen. Zudem wird erwartet, dass jährlich mehr als 100 Millionen Euro an Kosten eingespart werden.

Für die Bundestagswahl 2025 ist das Land in 299 Wahlkreise unterteilt, darunter der Wahlkreis Stadt Hannover I, der die Nummer 41 trägt. In diesem Artikel erhalten Sie die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Stadt Hannover I unmittelbar nach Abschluss der Auszählung. Zusätzlich bieten wir eine Übersicht über alle Stadtteile, die zum Wahlkreis gehören.

Wahlergebnisse für Stadt Hannover I: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Stadt Hannover I sind nach der Wahl im folgenden Datencenter abrufbar. Dort können die Resultate der Erst- und Zweitstimmen eingesehen werden.

Die Wahllokale sind am 23. Februar 2025 von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, per Briefwahl abzustimmen. Wählerinnen und Wähler, die im Wahllokal ihre Stimme abgeben, sollten ihre Wahlbenachrichtigung dabeihaben.

Stadt Hannover I: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 41?

Der Wahlkreis Stadt Hannover I ist Teil der niedersächsischen Hauptstadt Hannover. Die Landeshauptstadt ist in zwei Wahlkreise unterteilt. Der Wahlkreis Stadt Hannover I umfasst den nördlichen Teil der Stadt mit folgenden Stadtteilen:

Hannover-Nord

Anderten

Bothfeld

Brink-Hafen

Burg

Groß-Buchholz

Hainholz

Heideviertel

Isernhagen-Süd

Kleefeld

Lahe

Ledeburg

Leinhausen

List

Marienwerder

Misburg-Nord

Misburg-Süd

Nordhafe

Oststadt

Sahlkamp

Stöcken

Vahrenheide

Vahrenwald

Vinnhorst

Zoo

Die anderen Stadtteile Hannovers gehören zum Wahlkreis Stadt Hannover II.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Stadt Hannover I

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Stadt Hannover I betrug bei der Bundestagswahl 2021 72,9 Prozent. Die meisten Erststimmen erhielt der SPD-Politiker Adis Ahmetovic mit 34,9 Prozent. Das waren die Ergebnisse der Erststimmen im Wahlkreis Stadt Hannover I im Jahr 2021:

Adis Ahmetovic (SPD): 34,9 Prozent

Swantje Michaelsen (GRÜNE): 21,8 Prozent

Maximilian Oppelt (CDU): 21,4 Prozent

Katharina Wieking (FDP): 7,5 Prozent

Jörn König (AfD): 5,9 Prozent

Hans-Herbert Ullrich (DIE LINKE): 3,7 Prozent

Hier haben wir die Wahlergebnisse zu den Zweitstimmen der Bundestagswahl 2021 aus dem Wahlkreis Stadt Hannover I für Sie aufgelistet:

SPD: 31,0 Prozent

GRÜNE: 23,8 Prozent

CDU: 18,3 Prozent

FDP: 10,4 Prozent

AfD: 6,0 Prozent

DIE LINKE: 4,5 Prozent

Sonstige: 5,9 Prozent