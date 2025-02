Wahlkreis Stadt Osnabrück: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die Bundestagswahl findet früher als ursprünglich geplant statt: Neuer Wahltag ist Sonntag, der 23. Februar 2025. Die Wahllokale sind an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Zuvor war die Wahl für den 28. September 2025 angesetzt. Alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger haben eine Wahlbenachrichtigung per Post erhalten. Dieses Dokument gibt Auskunft über das zuständige Wahllokal sowie weitere wichtige Informationen zur Stimmabgabe. Alternativ konnten die Stimmen vorab per Briefwahl abgegeben werden.

Die Zahl der Wahlkreise bleibt trotz der jüngsten Wahlrechtsreform bei 299. Dazu zählt auch der Wahlkreis Stadt Osnabrück in Niedersachsen. Die Ergebnisse der Wahl in diesem Wahlkreis werden nach Abschluss der Stimmauszählung hier veröffentlicht. Zudem folgt eine Übersicht der zum Wahlkreis gehörenden Gemeinden und Stadtteile.

Wahlergebnisse für Stadt Osnabrück: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Das Wahlergebnis zeigt, ob die Umfragen zur Wahl 2025 zutreffend waren. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Stadt Osnabrück werden nach der Auszählung hier in unserem Datencenter veröffentlicht.

Stadt Osnabrück: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 39?

Jeder der 299 Wahlkreise in Deutschland hat eine eigene Nummer erhalten. Dem Wahlkreis Stadt Osnabrück wurde für die Bundestagswahl 2025 wieder die Nummer 39 zugeteilt. Der Wahlkreis Stadt Osnabrück umfasst die kreisfreie Stadt Osnabrück und Teile des Landkreises Osnabrück.

Kreisfreie Stadt Osnabrück

Atter

Darum-Gretesch-Lüstringen

Dodesheide

Eversburg

Fledder

Gartlage

Hafen (Osnabrück)

Haste (Osnabrück)

Hellern

Innenstadt (Osnabrück)

Kalkhügel

Katharinenviertel (Osnabrück)

Nahne

Pye

Schinkel (Osnabrück)

Schinkel-Ost

Schölerberg

Sonnenhügel

Sutthausen

Voxtrup

Westerberg (Osnabrück)

Weststadt (Osnabrück)

Widukindland

Wüste (Osnabrück)

Vom Landkreis Osnabrück

Belm

Stadt Georgsmarienhütte

Hagen am Teutoburger Wald

Hasbergen

Wallenhorst

Die anderen Gemeinden aus dem Landkreis Osnabrück liegen im Wahlkreis Osnabrück-Land.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Stadt Osnabrück

Bei einer Bundestagswahl haben die Wählerinnen und Wähler zwei Stimmen: die Erststimme und die Zweitstimme. Mit der Erststimme wählen sie eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus ihrem Wahlkreis, die oder der sie im Bundestag vertreten soll.

Die Ergebnisse der Erststimmen im Wahlkreis Stadt Osnabrück bei der Wahl 2021 lauteten wie folgt:

Manuel Gava (SPD): 30,3 Prozent

Mathias Middelberg (CDU): 29,2 Prozent

Thomas Klein (GRÜNE): 23,0 Prozent

Nemir Ali (FDP): 6,8 Prozent

Heidi Reichinnek (DIE LINKE): 4,7 Prozent

Florian Meyer (AfD): 4,5 Prozent

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Stadt Osnabrück lag 2021 bei 76,5 Prozent. So verteilten sich die Zweitstimmen, die an die Landeslisten der Parteien vergeben wurden:

SPD: 30,2 Prozent

GRÜNE: 23,3 Prozent

CDU: 23,2 Prozent

FDP: 9,8 Prozent

AfD: 4,6 Prozent

DIE LINKE: 4,2 Prozent

Sonstige: 4,6 Prozent