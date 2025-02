Wahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Bei der Bundestagswahl 2025 sind alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ab 18 Jahren wahlberechtigt, mit wenigen gesetzlich festgelegten Ausnahmen. Das Wahlrecht sieht vor, dass jede Wählerin und jeder Wähler zwei Stimmen abgibt. Umfragen im Vorfeld der Wahl gaben zwar Hinweise auf politische Trends, sind jedoch keine verlässliche Prognose für das tatsächliche Wahlergebnis.

Auch im Wahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd wird über die Zusammensetzung des 21. Deutschen Bundestages abgestimmt. Nach der Auszählung der Stimmen werden die Ergebnisse dieses Wahlkreises in diesem Artikel veröffentlicht.

Wahlergebnisse für Steinburg – Dithmarschen Süd: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am 23. Februar 2025 wird die neue Konstellation des Deutschen Bundestages gewählt. Wahlberechtigte können ihre Stimme zwischen 8 und 18 Uhr in ihrem zugewiesenen Wahllokal abgeben. Die Information über das zuständige Wahllokal ist in der vorab verschickten Wahlbenachrichtigung enthalten. Alternativ bestand die Möglichkeit, per Briefwahl abzustimmen. Sobald die Stimmen im Wahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd zur Bundestagswahl 2025 ausgezählt sind, werden die Ergebnisse hier im Datencenter veröffentlicht.

Steinburg – Dithmarschen Süd: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 3?

Wählerinnen und Wähler können ihre Stimme im Wahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd abgeben, wenn sie in einem der zugehörigen Gemeinden oder Ämter gemeldet sind:

Kreis Steinburg

Breitenburg

Glückstadt

Horst-Herzhorn

Itzehoe

Itzehoe-Land

Kellinghusen

Krempe

Krempermarsch

Schenefeld

Wilster

Wilstermarsch

Vom Kreis Dithmarschen

Brunsbüttel

Amt Burg-St. Michaelisdonn

Averlak

Brickeln

Buchholz

Burg (Dithmarschen)

Dingen

Eddelak

Eggstedt

Frestedt

Großenrade

Hochdonn

Kuden

Quickborn

Sankt Michaelisdonn

Süderhastedt

Amt Marne-Nordsee

Diekhusen-Fahrstedt

Friedrichskoog

Helse

Kaiser-Wilhelm-Koog

Kronprinzenkoog

Marne

Marnerdeich

Neufeld

Neufelderkoog

Ramhusen

Schmedeswurth

Trennewurth

Volsemenhusen

Amt Mitteldithmarschen

Albersdorf

Arkebek

Bargenstedt

Barlt

Bunsoh

Busenwurth

Elpersbüttel

Epenwöhrden

Gudendorf

Immenstedt

Krumstedt

Meldorf

Nindorf

Nordermeldorf

Odderade

Offenbüttel

Osterrade

Sarzbüttel

Schafstedt

Schrum

Tensbüttel-Röst

Wennbüttel

Windbergen

Wolmersdorf

Die Übrigen Gemeinden aus dem Amt Mitteldithmarschen gehören zum Wahlkreis Nordfriesland – Dithmarschen Nord.

Vom Kreis Segeberg

Bad Bramstedt

Amt Bad Bramstedt-Land

Armstedt

Bimöhlen

Borstel

Föhrden-Barl

Fuhlendorf

Großenaspe

Hagen

Hardebek

Hasenkrug

Heidmoor

Hitzhusen

Mönkloh

Weddelbrook

Wiemersdorf

Die restlichen Gemeinden aus dem Kreis Segeberg liegen im Wahlkreis Plön – Neumünster und im Wahlkreis Segeberg – Stormarn-Mitte.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd

Insgesamt 176.899 Personen wurden bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Steinburg – Dithmarschen Süd zur Stimmabgabe gebeten. 136.299 Wählerinnen und Wähler haben tatsächlich an der Wahl teilgenommen. So haben sich 2021 die Erststimmen verteilt:

Mark Helfrich (CDU): 29,2 Prozent

Karin Thissen (SPD): 29,2 Prozent

Wolfgang Kubicki (FDP): 14,3 Prozent

Ingrid Nestle (GRÜNE): 12,4 Prozent

Jan Voigt (AfD): 7,7 Prozent

Michael Schilke (DIE LINKE): 3,2 Prozent

Und so haben sich die Wählerinnen und Wähler 2021 mit ihrer Zweitstimme entschieden:

SPD: 27,7 Prozent

CDU: 24,3 Prozent

GRÜNE: 14,2 Prozent

FDP: 13,7 Prozent

AfD: 8,4 Prozent

DIE LINKE: 3,3 Prozent

SSW: 2,5 Prozent

Sonstige: 5,8 Prozent