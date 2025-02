Wahlkreis Uckermark – Barnim I: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Nach der offiziellen Auflösung des Bundestages durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Ende Dezember 2024 steht fest: Die Bundestagswahl findet am 23. Februar 2025 statt – gut ein halbes Jahr früher als ursprünglich im September geplant. Diese Wahl steht ist nicht nur deshalb besonders, sie ist auch die erste Bundestagswahl nach der Umsetzung der Wahlrechtsreform. Die Anzahl der Bundestagssitze wird von bisher 736 auf 630 reduziert und die Überhang- sowie Ausgleichsmandate entfallen. Ziel dieser Änderungen ist es, die Effizienz des Parlaments zu steigern und gleichzeitig Kosten einzusparen.

Hier finden Sie alle Ergebnisse für den Wahlkreis Uckermark – Barnim I (Wahlkreis 57) zur Bundestagswahl 2025. Zudem werfen wir einen Blick zurück auf die Wahlergebnisse von 2021 und stellen die Gemeinden vor, die zu diesem Wahlkreis gehören.

Wahlergebnisse für den Wahlkreis Uckermark – Barnim I: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Uckermark – Barnim I werden hier im Datencenter veröffentlicht, sobald sie vorliegen. Sie finden an dieser Stelle sowohl die Resultate der Erst- und Zweitstimmen als auch die neue Sitzverteilung im Bundestag. Die Wahllokale sind am 23. Februar 2025 von morgens um 8 Uhr bis abends um 18 Uhr geöffnet. Alternativ können Wahlberechtigte ihre Stimme bereits im Vorfeld per Briefwahl abgeben.

Uckermark – Barnim I: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 57 in Brandenburg?

Der Wahlkreis 57 liegt im Osten Deutschlands, genauer gesagt im Bundesland Brandenburg. Der Wahlkreis 57 beinhaltet bei der Bundestagswahl einerseits den Landkreis Uckermark, zum anderen auch noch Gemeinden aus dem Landkreis Barnim.

Aus dem Landkreis Barnim gehören folgende Städte und Gemeinden zum Wahlkreis:

Eberswalde

Schorfheide

Wandlitz

Biesenthal

Breydin

Marienwerder

Melchow

Rüdnitz

Sydower

Fließ

Britz

Chorin

Hohenfinow

Liepe

Lunow-Stolzenhagen

Niederfinow

Oderberg

Parsteinsee

Althüttendorf

Friedrichswalde

Joachimsthal

Ziethen

Die übrigen Gemeinden aus dem Landkreis Barnim befinden sich im Wahlkreis Märkisch-Oderland – Barnim II.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Uckermark – Barnim I

Bei der Bundestagswahl 2021 gewann Stefan Zierke (SPD) das Direktmandat im Wahlkreis Uckermark – Barnim I mit 29,6 Prozent der Erststimmen. Auf dem zweiten Platz landete Hannes Gnauck (AfD) mit 20,3 Prozent, gefolgt vom Kandidaten der CDU mit 17,8 Prozent. DIE LINKE erreichte hier 9,5 Prozent, die FDP 8,5 Prozent, und die GRÜNEN kamen auf 5,8 Prozent. Weitere 8,5 Prozent der Stimmen entfielen auf andere Parteien und Kandidaten. Die Wahlbeteiligung lag 2021 bei 71,6 Prozent.

Die Verteilung der Erststimmen im Jahr 2021 gestaltete sich wie folgt:

Jens Koeppen (CDU): 17,8 Prozent

Stefan Zierke (SPD): 29,6 Prozent

Hannes Gnauck (AfD): 20,3 Prozent

Isabelle Czok-Alm (DIE LINKE): 9,5 Prozent

Friedhelm Boginski (FDP): 8,5 Prozent

Michael Kellner (GRÜNE/ B90): 5,8 Prozent

Sonstige: 8,5 Prozent

Im Jahr 2021 verteilten sich die Zweitstimmen so:

CDU: 15,3 Prozent

SPD: 31,4 Prozent

GRÜNE: 7,0 Prozent

FDP: 8,1 Prozent

AfD: 19,9 Prozent

DIE LINKE: 9,0 Prozent

Sonstige: 9,3 Prozent