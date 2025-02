Wahlkreis Ulm: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Der Termin für die vorgezogene Bundestagswahl 2025 steht fest: Am 23. Februar dürfen die Wahlberechtigen in der gesamten Bundesrepublik ihre Stimme abgeben. Dies schließt den Wahlkreis Ulm selbstverständlich mit ein. Tatsächlich nehmen aber nicht alle Menschen diese Möglichkeit wahr. Bei Bundestagswahlen machen nur etwa 75 Prozent der Deutschen von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Die allgemeine Wahlbeteiligung hat die 80-Prozent-Marke bereits seit 1998 nicht mehr überschritten.

Wie haben die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Ulm bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 291 können Sie am Wahlabend hier nachlesen, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Zum Vergleich halten wir am Ende des Artikels auch die Ergebnisse der vergangenen Wahlen aus dem Jahr 2021 für Sie bereit.

Wahlergebnisse für Ulm: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahllokale, von denen es in der Regel mehrere in einer Stadt gibt, schließen bei einer Bundestagswahl immer am frühen Abend, nämlich um 18 Uhr. Umfragen zur Bundestagswahl 2025 lassen es zu, dass Sie sich schon im Vorfeld ein Bild vom möglichen Wahlergebnis machen können. Bereits am späten Wahlabend darf mit dem vorläufigen Endergebnis gerechnet werden. Unserem Datencenter können Sie entnehmen, an welche Kandidaten und Parteien die Bewohner des Wahlkreises Ulm ihre Stimmen vergeben haben.

Wenn Sie am Tag der Bundestagswahl Ihre Stimme in einem Wahllokal abgeben möchten, ist es wichtig, dass Sie Ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen. Auch nach dem neuen Wahlrecht zur Bundestagswahl dürfen Sie weiterhin eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben. Die Adresse Ihres Wahllokals ist auf der Benachrichtigung vermerkt.

Ulm: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 291?

Der Wahlkreis 291 umfasst den Stadtkreis Ulm sowie den Alb-Donau-Kreis. Die Stadt Ulm bildet somit einen eigenen Stadtkreis, während der Alb-Donau-Kreis aus mehreren Städten und Gemeinden besteht. Welche Orte genau zum Wahlkreis Ulm gehören, zeigt diese Übersicht:

Stadtkreis Ulm:

Stadtmitte

Böfingen

Donautal

Eggingen

Einsingen

Ermingen

Eselsberg

Gögglingen-Donaustetten

Grimmelfingen

Jungingen

Lehr

Mähringen

Oststadt

Söflingen

Unterweiler

Weststadt

Wiblingen

Alb-Donau-Kreis:

Allmendingen

Altheim

Altheim (Alb)

Amstetten

Asselfingen

Ballendorf

Balzheim

Beimerstetten

Berghülen

Bernstadt

Blaubeuren

Blaustein

Börslingen

Breitingen

Dietenheim

Dornstadt

Ehingen (Donau)

Emeringen

Emerkingen

Erbach

Griesingen

Grundsheim

Hausen am Bussen

Heroldstatt

Holzkirch

Hüttisheim

Illerkirchberg

Illerrieden

Laichingen

Langenau

Lauterach

Lonsee

Merklingen

Munderkingen

Neenstetten

Nellingen

Nerenstetten

Oberdischingen

Obermarchtal

Oberstadion

Öllingen

Öpfingen

Rammingen

Rechtenstein

Rottenacker

Schelklingen

Schnürpflingen

Setzingen

Staig

Untermarchtal

Unterstadion

Unterwachingen

Weidenstetten

Westerheim

Westerstetten

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Ulm

Bei der Bundestagswahl 2021 gingen die meisten Erststimmen im Wahlkreis Ulm mit 32,7 Prozent an Ronja Helene Kemmer von der CDU. Marcel Emmerich von den GRÜNEN war mit 18,8 Prozent der Stimmen der Erstunterlegene. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 79,5 Prozent. Hier finden Sie die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

CDU: 32,7 Prozent

GRÜNE: 18,8 Prozent

SPD: 18,3 Prozent

FDP: 11,2 Prozent

AfD: 9,1 Prozent

DIE LINKE: 2,6 Prozent

Sonstige: 7,3 Prozent

So verteilten sich die Zweitstimmen 2021 im Wahlkreis 291:

CDU: 26,6 Prozent

SPD: 20,7 Prozent

GRÜNE: 17,7 Prozent

FDP: 14,4 Prozent

AfD: 9,1 Prozent

DIE LINKE: 3,1 Prozent

Sonstige: 8,5 Prozent