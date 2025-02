Wahlkreis Unterems: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 findet in Deutschland die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. Bei der Bundestagswahl gelten Änderungen durch die jüngst beschlossene Wahlrechtsreform. So wird die Anzahl der Abgeordnetensitze auf 630 reduziert. Ziel der Reform ist es, den Bundestag kompakter zu gestalten und die Arbeitsprozesse zu vereinfachen. Zudem sollen dadurch jährlich über 100 Millionen Euro eingespart werden.

Bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 ist Deutschland in insgesamt 299 Wahlkreise unterteilt. Einer davon ist der Wahlkreis Unterems, der die Wahlkreisnummer 25 trägt. Wie lauten die Ergebnisse im Wahlkreis Unterems? Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen alle Ergebnisse direkt nach der Auszählung aller Stimmen. Außerdem finden Sie eine Übersicht über alle Orte, die zum Wahlkreis Unterems gehören.

Wahlergebnisse für Unterems: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Unterems zur Bundestagswahl 2025 sind nach der Wahl im Datencenter verfügbar. Hier können sowohl die Ergebnisse der Erst- und Zweitstimmen eingesehen werden.

Am Wahltag, dem 23. Februar 2025, sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem bestand die Möglichkeit, im Vorfeld per Briefwahl abzustimmen.

Unterems: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 25?

Der Wahlkreis Unterems befindet sich im Bundesland Niedersachsen. 2021 gab es dort 238.506 wahlberechtigte Personen. Diese Orte und Gemeinde gehören dem Wahlkreis Unterems an:

Landkreis Emsland

Stadt Haren (Ems)

Stadt Papenburg

Rhede (Ems)

Twist

Samtgemeinde Dörpen

Dersum

Dörpen

Heede

Kluse

Lehe

Neubörger

Neulehe

Walchum

Wippingen

Samtgemeinde Lathen

Fresenburg

Lathen

Niederlangen

Oberlangen

Renkenberge

Sustrum

Samtgemeinde Nordhümmling

Bockhorst

Breddenberg

Esterwegen

Hilkenbrook

Surwold

Samtgemeinde Söge

Börger

Groß Berßen

Hüven

Klein Berßen

Sögel

Spahnharrenstätte

Stavern

Werpeloh

Samtgemeinde Werlte

Lahn

Lorup

Rastdorf

Vrees

Stadt Werlte

Alle anderen nahegelegen Gemeinden und Orte aus den Landkreisen Leer und Emsland liegen bei der Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Mittelems.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Unterems

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Unterems lag bei der Bundestagswahl 2021 bei 73,7 Prozent. Damals erhielt die CDU-Politikerin Gitta Connemann mit 44,4 Prozent die meisten Erststimmen. Das waren 2021 die Ergebnisse bei den Erststimmen im Wahlkreis Unterems:

Gitta Connemann (CDU): 44,4 Prozent

Anja Troff-Schaffarzyk (SPD): 28,5 Prozent

Julian Pahlke (GRÜNE): 9,5 Prozent

Holger Kühnlenz (AfD): 7,8 Prozent

Ferhat Asi (FDP): 6,2 Prozent

Kai-Uwe Jesiek (DIE LINKE): 2,5 Prozent

Hier haben wir die Wahlergebnisse zu den Zweitstimmen der Bundestagswahl 2021 aus dem Wahlkreis Unterems für Sie zusammengefasst:

SPD: 34,0 Prozent

CDU: 29,9 Prozent

GRÜNE: 10,7 Prozent

FDP: 10,1 Prozent

AfD: 8,2 Prozent

DIE LINKE: 2,7 Prozent

Sonstige: 4,5 Prozent