Wahlkreis Waldeck: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die vorgezogene Bundestagswahl 2025 findet am 23. Februar statt. Wer wahlberechtigt ist, kann entweder per Briefwahl oder im Wahllokal abstimmen. Der Wahlkreis Waldeck wurde von 1957 bis 2009 immer von den Direktkandidaten der SPD gewonnen. Bei der Bundestagswahl 2013 gewann erstmals die CDU mit ihrem Kandidaten Thomas Viesehon den Wahlkreis. 2017 und 2021 konnte dann wieder die SPD das Direktmandat gewinnen.

Wie haben die Menschen im Wahlkreis Waldeck bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 166 finden Sie hier bei uns, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Am Ende des Artikels haben wir zum Vergleich auch die Ergebnisse der vergangenen Wahlen aus dem Jahr 2021 für Sie aufgelistet.

Wahlergebnisse für Waldeck: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Bei einer Bundestagswahl haben die Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet. Bereits vor den ersten Hochrechnungen können Sie sich anhand von Umfragen zur Bundestagswahl 2025 ein Bild vom möglichen Wahlergebnis machen. Ein vorläufiges Ergebnis dürfte entweder schon am späten Wahlabend oder am Morgen des Folgetages vorliegen. An welche Kandidaten und Parteien die Bewohner des Wahlkreises Waldeck ihre Stimmen vergeben haben, können Sie nach der Auszählung hier im Datencenter nachlesen.

Wenn Sie sich am 23. Februar für den Gang ins Wahllokal entscheiden, sollten Sie daran denken, Ihre Wahlbenachrichtigung mitzubringen. Auf diesem Dokument finden Sie unter anderem die Adresse Ihres zuständigen Wahllokals. Laut dem neuen Wahlrecht zur Bundestagswahl ist nach wie vor möglich, eine Erst- und eine Zweitstimme zu vergeben.

Waldeck: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 166?

Wie eingangs bereits erwähnt, umfasst der Wahlkreis 166 Teile der beiden Landkreise Kassel und Waldeck-Frankenberg. Welche Orte damit genau zum Wahlkreis gehören, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Landkreis Kassel:

Bad Emstal

Bad Karlshafen

Baunatal

Breuna

Calden

Grebenstein

Habichtswald

Hofgeismar

Immenhausen

Liebenau

Naumburg

Reinhardshagen

Schauenburg

Trendelburg

Wesertal

Wolfhagen

Zierenberg und der Gutsbezirk Reinhardswald

Die übrigen Gemeinden des Landkreises Kassel sind Teil vom Wahlkreis 167 Kassel.

Landkreis Waldeck-Frankenberg:

Bad Arolsen

Bad Wildungen

Diemelsee

Diemelstadt

Edertal

Korbach

Lichtenfels

Twistetal

Volkmarsen

Waldeck

Willingen (Upland)

Zum Wahlkreis 169 Schwalm-Eder gehören die übrigen Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Waldeck

Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 gingen die meisten Erststimmen im Wahlkreis Waldeck mit 38,0 Prozent an Esther Dilcher von der SPD. Erstunterlegen war der Direktkandidat der CDU, Armin Schwarz, mit 26,3 Prozent der Stimmen. Von insgesamt 184.073 Wahlberechtigten gaben 138.130 Menschen ihre Stimme ab, damit lag die allgemeine Wahlbeteiligung bei 75,0 Prozent. Hier einmal die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

SPD: 38,0 Prozent

CDU: 26,3 Prozent

GRÜNE: 10,0 Prozent

AfD: 9,2 Prozent

FDP: 8,9 Prozent

DIE LINKE: 3,1 Prozent

Sonstige: 4,6 Prozent

So verteilten sich die Zweitstimmen 2021 im Wahlkreis 166:

SPD: 36,1 Prozent

CDU: 22,3 Prozent

FDP: 11,2 Prozent

GRÜNE: 10,9 Prozent

AfD: 9,5 Prozent

DIE LINKE: 3,3 Prozent

Sonstige: 6,8 Prozent