Wahlkreis Worms: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 entscheiden die Wählerinnen und Wähler über die politische Zukunft Deutschlands. Neben der Zusammensetzung des Bundestags stehen zentrale Themen wie Wirtschaft, Klimaschutz, soziale Sicherheit und Außenpolitik im Fokus.

Auch im Wahlkreis Worms bestimmt die Erststimme, wer direkt in den Bundestag einziehen soll, während die Zweitstimme die parteipolitischen Mehrheitsverhältnisse festlegt. Welche Parteien gewinnen an Einfluss? Nach der Auszählung finden Sie das Wahlergebnis in diesem Artikel.

Wahlergebnisse für Worms: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Das deutsche Wahlsystem unterscheidet, wie schon erwähnt, zwischen Erst- und Zweitstimme. Wählerinnen und Wähler im Wahllokal benötigen ihre Wahlbenachrichtigung. Die Abstimmung endet um 18 Uhr, danach beginnt die Auszählung. Erste Hochrechnungen liefern frühzeitig Tendenzen, während Umfragen im Vorfeld bereits mögliche Entwicklungen aufzeigten.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 aus dem Wahlkreis Worms sind nach der Auszählung im folgenden Datencenter verfügbar.

Worms: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 205?

Der Wahlkreis 205 umfasst diese Gebiete:

Kreisfreie Stadt Worms

Landkreis Alzey-Worms

Albig

Alsheim

Alzey

Armsheim

Bechenheim

Bechtolsheim

Bechtheim

Bermersheim

Bermersheim vor der Höhe

Biebelnheim

Bornheim

Dintesheim

Dittelsheim-Heßloch

Eckelsheim

Eich

Ensheim

Eppelsheim

Erbes-Büdesheim

Esselborn

Flomborn

Flonheim

Flörsheim-Dalsheim

Framersheim

Freimersheim

Frettenheim

Gabsheim

Gau-Bickelheim

Gau-Heppenheim

Gau-Odernheim

Gau-Weinheim

Gimbsheim

Gundersheim

Gundheim

Gumbsheim

Hangen-Weisheim

Hamm am Rhein

Hochborn

Hohen-Sülzen

Kettenheim

Lonsheim

Mauchenheim

Mettenheim

Mölsheim

Monsheim

Monzernheim

Mörstadt

Nack

Nieder-Wiesen

Ober-Flörsheim

Offstein

Offenheim

Osthofen

Partenheim

Saulheim

Schornsheim

Siefersheim

Spiesheim

Stein-Bockenheim

Sulzheim

Udenheim

Vendersheim

Wachenheim

Wahlheim

Wallertheim

Wendelsheim

Westhofen

Wöllstein

Wonsheim

Wörrstadt

Vom Landkreis Mainz-Bingen:

Verbandsgemeinde Bodenheim mit Bodenheim, Gau-Bischofsheim, Harxheim, Lörzweiler, Nackenheim

Verbandsgemeinde Rhein-Selz mit Dalheim, Dexheim, Dienheim, Dolgesheim, DornDürkheim, Eimsheim, Friesenheim, Guntersblum, Hahnheim, Hillesheim, Köngernheim, Ludwigshöhe, Mommenheim, Nierstein, Oppenheim, Selzen, Uelversheim, Undenheim, Weinolsheim, Wintersheim

Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen mit Aspisheim, Badenheim, Gensingen, Grolsheim, Horrweiler, Sankt Johann, Sprendlingen, Welgesheim, Wolfsheim, Zotzenheim

Die übrigen Gemeinden gehören zum Wahlkreis 204.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Worms

2021 gewann Jan Metzler, CDU, mit 32,2 % den Wahlkreis. Der trug bei der vorigen Bundestagswahl noch die Nummer 206. Ihm folgte Dr. David Maier von der SPD: 30,3 %. Die Wahlbeteiligung betrug 78,3 %.

Hier die Verteilung der Erststimmen von 2021 im Überblick:

Jan Metzler, CDU: 32,2 %

David Maier, SPD: 30,3 %

Carsten Propp, AfD: 9,8 %

Christian Engelke, GRÜNE: 9,7 %

Manuel Höferlin, FDP: 7,9 %

Und das waren die Zweitstimmen-Ergebnisse von 2021:

SPD: 30,1 %

CDU: 22,8 %

GRÜNE: 12,6 %

FDP: 12,2 %

AfD: 10,3 %

Alle anderen Parteien lagen laut Bundeswahlleiterin unter 5 Prozent.