86-Jähriger feuert Schüsse mit Schreckschusswaffe in Bank ab

Ein 86-Jähriger hat in Wiesbaden in einer Bank eine Schreckschusswaffe gezogen und abgefeuert. Der Mann sei zusammen mit seiner Pflegekraft an einen Selbstbedienungsschalter gegangen, um Geld abzuheben, teilte die Polizei mit. Ein 62-jähriger Bankkunde wollte dies auch tun und ging in der Annahme, dass der 86-Jährige seine Transaktion bereits abgeschlossen hat, an ihm vorbei. Empört über dieses Verhalten habe der Ältere einen Streit begonnen, zog schließlich die Schreckschusswaffe und feuerte in die Luft. Sein Kontrahent habe am Mittwoch daraufhin über Schmerzen im Gesicht und an den Ohren geklagt. Alarmierte Streifen hätten den 86-Jährigen vor der Bank festgenommen und die Waffe bei ihm sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Pflegerin und weitere Unbeteiligte seien nicht verletzt worden.

