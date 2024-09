Streit eskaliert - 61-Jähriger will anderen Mann überfahren

Nach einem Schützenfest soll ein 61-Jähriger versucht haben, einen 43-Jährigen zu überfahren. Der 61-Jährige wurde am Sonntag wegen eines versuchten Tötungsdeliktes verhaftet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er soll außerdem versucht haben, das Auto des 43-Jährigen in Brand zu stecken. Am Tank sei eine angebrannte Zündschnur gefunden worden.

Den Ermittlungen zufolge war der 43-Jährige nach einem örtlichen Schützenfest in Waldbrunn (Neckar-Odenwald-Kreis) am Samstagmorgen auf dem Weg zu seinem Auto, als er in unmittelbarer Nähe auf den 61-Jährigen traf. Die beiden Männer sollen bereits auf dem Fest miteinander gestritten haben. Ob ihm der 61-Jährige auflauerte, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen. Der 61-Jährige soll den 43-Jährigen mit seinem Auto gerammt und schließlich versucht haben, ihn zu überfahren. Die Polizei ermittelt weiter.