Die Regierung zieht den Stecker

Als der Strom überwiegend mit fossilen Brennstoffen produziert wurde, galt die Förderung erneuerbarer Energiequellen als gute Idee. Es gab zunächst nur wenige Anlagen, die Belastung der Staatskasse war niedrig. Das jedoch hat sich ins Gegenteil verkehrt. Der Grund: Es gibt mehr Ökostrom, mehr Netze, und die Regierung garantiert Betreibern etwa von Windkraft- und Solaranlagen einen festen Preis. Die an der Börse gehandelten Strompreise sind seit der Festlegung jedoch gesunken, der Staat muss die Differenz zwischen diesem sogenannten negativen Strompreis und der Einspeisevergütung ausgleichen. Früher kam das Geld aus der EEG-Umlage, die wurde von der Ampel auf Null abgesenkt, um die Stromkunden zu entlasten. Stattdessen muss das Geld dem laufenden Haushalt entnommen werden. Ein Riesenproblem, das inzwischen neun Milliarden Euro groß ist.

So viel Geld kostet die Ökoförderung in diesem Jahr voraussichtlich zusätzlich. Eine Prognose fällt schwer, weil die Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien wetterbedingten Schwankungen unterworfen ist. Aber bis zum Juli dieses Jahres gab es neusten verfügbaren Zahlen zufolge bereits mehr Stunden mit negativen Strompreisen als im gesamten vergangenen Jahr. Bisher waren 10,6 Milliarden Euro eingeplant, das Geld ist nach Angaben aus dem Bundesfinanzministerium aufgebraucht. Woher das Geld für die Abschlagszahlungen der nächsten Monate kommt, ist unklar.

Wagenknecht warnt vor Haushaltsloch

Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht erklärte: „Das nächste Haushaltsloch ist da.“ Die Ökostromförderung werde für die Steuerzahler zu einem Fass ohne Boden. Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hätten „eine EEG-Planwirtschaft etabliert, die den Bürgern tief in die Tasche greift“, sagte Wagenknecht unserer Redaktion. Sie sprach sich für eine grundlegende Reform des Systems aus. Diese müsse unbedingt noch vor dem Beschluss über den Haushalt 2025 erfolgen, weil der Etat ansonsten auf tönernen Füßen stehe.

Wagenknecht sprach sich für ein Ende der Ökostromförderung in der jetzigen Form aus. „Wir fordern, dass die Steuerzahler nicht länger zur Entschädigung für negative Strompreise herangezogen werden dürfen. Damit könnte ein zweistelliger Milliardenbetrag im Haushalt eingespart werden“, sagte sie. FDP-Chef Lindner sieht das ähnlich. Die Stromproduktion mit Erneuerbaren rechne sich mittlerweile, eine Förderung in der Breite sei gar nicht mehr nötig, machte der Finanzminister deutlich.

Union für mehr Solar auf Baggerseen

Handlungsbedarf sieht auch die Union, sie plädiert für einen Systemwechsel. Die pauschale Förderung des EEG-Ausbaus sei zu Anfang richtig gewesen. „Aber jetzt muss es darum gehen, Investitionen klug anzureizen“, sagte der Sprecher für Klimaschutz und Energie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Andreas Jung, unserer Redaktion. Notwendig sei, die tatsächliche Stromnutzung zu fördern und nicht mehr nur die Erzeugung. „Statt doppelt zu zahlen, müssen wir doppelt nutzen“, erklärte der CDU-Politiker und bekräftigte seine Forderung nach mehr flächenschonender Photovoltaik etwa über den Agrarflächen auf Feldern sowie auf Baggerseen. Gleichzeitig gehe es darum, den Bestand zu schützen, sagte Jung. Wer beispielsweise beim Bau seiner Solaranlage mit der staatlichen Förderung kalkuliert habe, der müsse sich darauf verlassen können.

Der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Lukas Köhler, erklärte im Interview mit dem Fachzeitschrift pv magazine, bestehende Anlagen und deren Förderung blieben „selbstverständlich unangetastet – sie sind rechtsstaatlich geschützt, was für uns als FDP nicht verhandelbar ist“. Die Gefahr, dass Investitionsanreize fehlen, wenn die Einspeisevergütung in Zukunft wegfallen sollte, sieht Köhler nicht. Er verwies auf die geltende Mehrwertsteuerbefreiung für PV-Kleinanlagen. Außerdem könnten Erträge mithilfe moderner Technologien durch Direktvermarktung maximiert werden „Wer das Optimierungspotenzial ausschöpft, wird schnell merken, dass sich die Investition in Kleinanlagen weiterhin lohnt. Ganz ohne weitere Förderung“, sagte Köhler. Für große Anlagen werde künftig auf die Förderung durch Investitionskostenzuschüsse umgestellt.

Auf die Kehrseite der Medaille reagiert die erste Förderrichtlinie zum „Nationalen Artenhilfsprogramm des Bundes“. Das Programm aus dem Haus von Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) soll insbesondere dem Schutz von Arten dienen, „die vom Ausbau der erneuerbaren Energien an Land und auf dem Meer besonders betroffen sind“. Dafür stehen jährlich 14 Millionen Euro zur Verfügung.