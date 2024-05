Essay

vor 34 Min.

Wenn Nachhaltigkeit zum Nachteil wird

Plus Auf Entbehrungen stellen sich viele ein, die nachhaltig leben wollen. Frustrierend wird es, wenn einem die Entscheidung gegen Auto, Fliegen oder billiges Fleisch auf die Füße fällt. Unser Autor fragt sich: Geht es echt nicht anders?

Von Christof Paulus

Neulich kam meine Straßenbahn verspätet, und ich habe mich sogar ein bisschen darüber gefreut. Ich stand in München, kam pünktlich zur Haltestelle, doch die Tram war schon weg. In zehn Minuten sollte die nächste Bahn kommen, schnell wurden zwölf, 14, 17 Minuten daraus. Der Zug nach Augsburg am Hauptbahnhof, den ich eigentlich noch erreichen wollte, war dann weg. Der nächste kam wieder verspätet. Am Ende war ich eine Stunde später als angepeilt zu Hause. Was mich daran gefreut hat? Die Erkenntnis, dass Bus und Bahn in Augsburg offenbar nicht chaotischer sind als anderswo.

Denn eigentlich ist an so einer Verspätung überhaupt nichts toll. Straßenbahnen, die einfach nicht kommen wollen, gehören auch in Schwaben zum Alltag. Busse, die trotz Viertelstundentakt viel zu früh abfahren, genauso. Für mich gibt es da einen Deal, und der geht so: Wer auf Nachhaltigkeit achten will, muss auf manches verzichten oder Umstände in Kauf nehmen. Einiges dauert länger, anderes ist teurer, manches ist mühsamer. Aber der Blick in die Zukunft motiviert mich: Für die Umwelt, das Klima und die Zukunft lohnt sich das doch, oder? Nur dann, wenn ich mir wie der Angeschmierte vorkomme, veräppelt dafür, ein paar gute Vorsätze zu haben, dann hört der Spaß auf. Und damit bin ich nicht alleine.

