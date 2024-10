Messerangriff an Schule – Entscheidung über U-Haft erwartet

Nach dem Messerangriff auf einen Jugendlichen an einer Schule in Ettenheim (Ortenaukreis) soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 16-jährigen Schüler handeln. Wie die Polizei mitteilte, soll ein Ermittlungsrichter im Laufe des Tages entscheiden, ob er in Untersuchungshaft kommt.

Der Jugendliche steht im Verdacht, einem Klassenkameraden mit einem Einhandmesser zweimal von hinten in den Rücken gestochen zu haben. Dieser habe dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus, wo er laut Polizei notoperiert wurde. Sein Zustand habe sich wieder stabilisiert. Die Hintergründe der Tat blieben weiter unklar.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen und Befragungen von Zeugen davon aus, dass sich der Angriff in einem Klassenzimmer zugetragen hat. Der Angriff soll demnach ausschließlich gegen den verletzten Jugendlichen gerichtet gewesen sein. Weitere Schüler waren laut Polizei nicht beteiligt. An dem Bildungszentrum unweit der französischen Grenze wurde nach der Tat ein Betreuungsangebot eingerichtet.