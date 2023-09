Berlin lenkt in der EU-Asylreform ein, doch der Streit geht weiter

Monatelang stockten die Verhandlungen um das Kompromisspapier der EU-Krisenverordnung. Und die EU ringt weiter um ihre große Asylreform – auch wegen Deutschland.

Böse Brüsseler Zungen würden behaupten, dass die Deutschen ihre Fixierung auf das Außergewöhnliche etwas überstrapazieren. Immerhin gleich dreimal taucht das Wort im Kompromisspapier unter Punkt vier auf. Stets nicht nur gefettet, sondern zusätzlich unterstrichen, damit auch der letzte Leser verstehen musste, dass die Situation wirklich und wahrhaftig „außergewöhnlich“ sein muss, bevor die sogenannte Krisenverordnung angewandt werden darf. Wegen dieses Teils der geplanten EU-Asylreform stockten die Verhandlungen im Kreis der Mitgliedstaaten seit Monaten.

Asylreform: Um was geht es im Streit um die EU-Krisenverordnung?

Deutschland blockierte, bis Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch regierungsintern ein Machtwort sprach – und Innenministerin Nancy Faeser ( SPD) beim Treffen mit ihren 26 Amtskollegen am Donnerstag in Brüssel einen Durchbruch verkünden durfte. Offen blieb zunächst dennoch, ob sich die Mitgliedstaaten auf das neue Gemeinsame Europäische Asylsystem einigen werden.

Mit der Reform soll unter anderem die unkontrollierte Migration begrenzt werden. Das Thema drängt. Im italienischen Lampedusa sind die Behörden ebenso an der Belastungsgrenze wie die in deutschen Kommunen. Deshalb geriet auch die Ampelkoalition zunehmend unter massiven Druck, den Widerstand aufzugeben. „Obwohl wir noch weiteren Änderungsbedarf hätten und auch darüber hinaus, werden wir heute unserer Verantwortung gerecht“, sagte Faeser. Deshalb werde sie dem Kompromiss zustimmen.

Die Ost-EU-Länder fordern einen härteren Kurs in der europäischen Asylpolitik

Dabei blieb die Krisenverordnung im Papier stehen – trotz der Bedenken aus Berlin. Eigentlich sind die Ausnahmeregeln für Krisenfälle gedacht, wenn ein Mitgliedstaat etwa einen besonders starken, also „außergewöhnlichen“ Anstieg der Migration verzeichnet. Dem EU-Land soll dann erlaubt sein, die haftähnliche Unterbringung zu verlängern und auch bei Menschen aus Staaten mit hoher Anerkennungsquote die geplanten strengen Grenzverfahren anzuwenden. Insbesondere die Grünen äußerten jedoch die Sorge, der Mechanismus könnte die Schutzstandards für Migranten in einer Weise absenken, die sie für inakzeptabel halten.

Der Vorschlag müsse sicherstellen, „dass die Grund- und Menschenrechte der Antragsteller auch in Krisensituationen gewahrt werden“, betonte Faeser. Ob die Hardliner unter den 27 EU-Staaten den Zwischenruf vernommen haben, wird bezweifelt. Polen und Ungarn lehnen das gesamte Reformpaket ab, Österreich und Tschechien fordern Verschärfungen. Allen vieren geht die Menschlichkeit auch im aktuellen Papier zu weit, während der Klub der Humanitären mit Deutschland, Portugal, Irland und Luxemburg auf mehr Herz und Mitgefühl in der Asylpolitik pocht.

