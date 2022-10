EU-Außenminister strafen die Mullahs im Iran mit neuen Sanktionen ab

Wegen der Gewalt gegen Demonstranten im Iran beschließt die EU neue Sanktionen gegen die Vertreter des Regimes. Doch Verantwortliche räumen ein, wo die Schwächen der Maßnahmen liegen.

Während draußen vor dem Tagungszentrum auf dem Luxemburger Kirchberg hunderte Demonstranten ihre alten Iran-Flaggen mit dem goldenen Löwen darauf schwenkten und in lautstarken Sprechchören zum Sturz der Regierung in Teheran aufriefen, beschlossen drinnen die EU-Außenminister Sanktionen gegen eben dieses Regime. Ein Signal der Staatengemeinschaft gegen die Mullahs – und der Unterstützung für die Protestbewegung.

Die Strafmaßnahmen beträfen „Akteure der Sittenpolizei, aber auch andere Verantwortliche“, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Rande des Treffens der 27 Chef-Diplomaten. Neben der berüchtigten islamischen Religionspolizei und drei weiteren Organisationen stehen elf Einzelpersonen auf der schwarzen Liste. Sie wurden nun mit Einreisesperren belegt und sämtliche Vermögen, die auf Bankkonten in der EU liegen, wurden eingefroren. Allein die Bezeichnung „Sittenpolizei“ sei laut Baerbock „ein Unwort, wenn man sieht, welche Verbrechen begangen werden“, wie die Grünen-Politikerin sagte.

Seit Wochen gehen im Iran Menschen gegen ihre Regierung und die strengen islamischen Gesetze auf die Straße. Frauen reißen sich demonstrativ das Kopftuch vom Haupt. Ausgelöst wurden die Proteste durch den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die am 13. September festgenommen worden war, weil sie gegen die islamische Kleiderverordnung verstoßen haben soll. Drei Tage später starb sie in einer Klinik unter ungeklärten Umständen.

Es gehe um „Jugendliche, Kinder, Frauen, viele Teile der Bevölkerung“, wie Baerbock sagte, „die nichts anderes wollen als in Frieden und in Freiheit zu leben“. Im Iran würden Frauen, die ohne Kopftuch aus dem Haus gehen oder abends gemeinsam singen und tanzen wollten, „verprügelt, zum Teil umgebracht“. Ihr Amtskollege aus Luxemburg, Jean Asselborn, erklärte: „Die Allmächtigen müssen auf den Kalender schauen: Es ist 2022.“ Das Regime „funktioniert nicht mehr“. Doch er räumte ein, dass die Möglichkeiten der EU „beschränkt“ seien.

Weitere EU-Sanktionen gegen den Iran seien bereits in der Vorbereitung

Bei den verhängten Strafmaßnahmen handelt es sich um ein erstes Paket, mit dem die Union direkt auf das gewaltsame Vorgehen gegen die Demonstranten reagiert. Baerbock verkündete, dass sich weitere Sanktionen bereits in Vorbereitung befänden. Außer Maßnahmen gegen zusätzliche Personen – schon länger stehen 90 Namen und Einrichtungen auf der EU-Strafliste – sieht man in Brüssel aber kaum andere Möglichkeiten. Groß ist etwa die Angst, dass Wirtschaftssanktionen die Falschen treffen könnten.

Auch der Atomdeal mit dem Iran, der vom ehemaligen US-Präsident Donald Trump aufgekündigt wurde, beschäftigte die Außenminister. Einige betonten zwar, man solle die beiden Themen nicht vermischen, doch hinter den Kulissen herrscht die Sorge, dass die wieder aufgenommenen Verhandlungen durch neue Sanktionen blockiert werden könnten. Asselborn jedenfalls zeigte sich wenig optimistisch, den Atomdeal „wieder auf die Schiene“ zu bekommen. Er könne sich nicht vorstellen, „dass es in diesem Klima, das jetzt herrscht, noch möglich ist“.

Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erwartet keine Fortschritte bei den Gesprächen über eine Wiederbelebung des Abkommens von 2015. „Das ist schade, weil wir uns sehr, sehr angenähert hatten“, sagte der Spanier.

Auch das Thema Ukraine wurde beim EU-Treffen diskutiert

Außerdem stand die weitere Unterstützung für die Ukraine auf der Tagesordnung. Die EU-Chefdiplomaten gaben grünes Licht für den Aufbau einer von der Gemeinschaft geführten Trainingsmission für die ukrainische Armee. Start ist Mitte November. Rund 15.000 Soldaten sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre in der EU eine Grundausbildung erhalten oder für Spezialaufgaben wie die Bedienung von Flugabwehrsystemen, das Räumen von Minen oder den Sanitätsdienst geschult werden.

Neben Polen will Deutschland ein strategisches Hauptquartier einrichten. Zudem gaben die EU-Minister weitere 500 Millionen Euro Finanzmittel frei. Mit dem Geld will man Kiew den Kauf weiterer Waffen ermöglichen. Damit steigt die bislang von der Gemeinschaft geleistete Militärhilfe an die Ukraine auf insgesamt drei Milliarden Euro.