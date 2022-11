Streit über EU-Gaspreisdeckel geht weiter

Im Streit um einen EU-Gaspreisdeckel ist wohl noch kein Ende in Sicht. Am Donnerstag treffen sich die EU-Minister in Brüssel. Es könnte hitzige Diskussionen geben.

In der EU wird mittlerweile seit Monaten über einen Gaspreisdeckel gestritten. Ist jetzt ein Ende in Sicht? Am Donnerstag kommen die zuständigen EU-Minister in Brüssel zusammen, um weitere Maßnahmen gegen die gestiegenen Energiepreise zu beschließen. Erstmals werden sie auch einen konkreten Vorschlag der EU-Kommission besprechen, unter bestimmten Umständen den Preis für Gas zu deckeln, das am Handelsplatz TTF verkauft wird.

Dabei könnte es zu hitzigen Diskussionen kommen. Der tschechische Industrieminister Jozef Sikela, der die Gespräche leitet, sagte, er erwarte "scharfe Diskussionen". Besonders Italien, Griechenland, Belgien und Polen wollen einen Deckel. Deutschland, die Niederlande und andere Staaten befürchten Engpässe bei der Versorgungssicherheit. Wie der Streit ausgeht, ist unklar.

EU-Kommission schlägt Gaspreisdeckel für Notfälle vor

Die EU-Kommission schlägt einen Gaspreisdeckel für Notfälle vor. Das bedeutet, dass besonders heftige Preisausschläge im europäischen Großhandel mit einem Deckel eingedämmt werden sollen. Das betrifft bestimmte Transaktionen am Großhandelsplatz TTF, an den viele Lieferverträge gekoppelt sind. Der Gaspreisdeckel würde für Großkunden gelten, die am TTF einkaufen – nicht aber für Endverbraucher.

Er würde automatisch greifen, wenn der Preis für im Folgemonat zu lieferndes Gas zwei Wochen lang 275 Euro pro Megawattstunde übersteigt und gleichzeitig mindestens 58 Euro höher liegt als der Referenzpreis für Flüssiggas (LNG) auf dem Weltmarkt. Aufträge oberhalb des Preislimits würden nicht mehr akzeptiert.

Es wird kritisiert, dass das Limit so hoch und die Bedingungen so streng seien, dass es wohl nicht zum Einsatz kommen würde. Der Deckel dürfte Befürwortern wie Italien wohl nicht weit genug und Gegnern wie Deutschland zu weit gehen.

EU-Gaspreisdeckel: Bundesregierung sieht noch viel Arbeit

"Man kann zusammenfassend sagen, dass alle irgendwie unglücklich sind mit dem Vorschlag der Kommission", sagte Staatssekretär Sven Giegold am Rande des Treffens am Donnerstag. Für ihn sei wichtig, dass die Märkte nicht durcheinanderkommen, sondern stattdessen die Ursachen für die hohen Preise angegangen werden. Das liege an der Abhängigkeit von russischem Gas, der Knappheit von Gas und einem hohen Verbrauch. (mit dpa)