Am zweiten Tag des EU-Gipfels der Staats- und Regierungschefs ging es um die Forderung der Kommission, den EU-Haushalt zu erhöhen. Streit zeichnet sich schon jetzt ab.

Exakt um Mitternacht kam die Meldung aus dem Sitzungssaal in der dritten Etage des Brüsseler Ratsgebäudes: Der EU-Gipfel sei beendet, zumindest Teil eins. Die 27 Staats- und Regierungschefs legten am Donnerstag bei ihrer Zusammenkunft anders als befürchtet doch keine ihrer berüchtigten Nachtschichten ein – trotz der vollgepackten Agenda in diesen „unruhigen und beunruhigenden Zeiten“, wie Bundeskanzler Olaf Scholz es am Freitag nannte. Vielmehr wollten die europäischen Spitzen die Botschaft unterstreichen, die von diesem Treffen ausgehen sollte: Die EU kann mit zwei Krisen gleichzeitig umgehen. Das bekräftigte auch Scholz nach dem Gipfel. Man habe dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj versichert, „dass unsere Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen wird“.

Die Frage, die neuerdings wieder über Brüssel schwebt, lautet dennoch: Wie sollen all die Krisen und Kriege bezahlt werden? Nach Einschätzung der EU-Kommission ist der Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 ausgereizt. Damit der Gemeinschaft auf lange Sicht das Geld nicht ausgeht, würde deren Präsidentin Ursula von der Leyen gerne zusätzliche 66 Milliarden Euro von den Mitgliedstaaten einsammeln, um unter anderem die Kosten für die laufende Unterstützung der Ukraine, für Anstrengungen in Sachen Migration und die Bewältigung etwa der Energiekrise zu decken.

Deutschland lehnt es ab, mehr Geld an Brüssel zu überweisen

Die Geberländer, darunter Deutschland, lehnen eine Aufstockung ab. Natürlich müsse man frische Mittel aufwenden wegen der Unterstützung der Ukraine, sagte Scholz. Aber es müsse auch darum gehen, „die finanziellen Aufgaben, die wir neu und zusätzlich sehen, dadurch zu gewährleisten, dass es eine Re-Priorisierung und Umschichtung im Haushalt gibt“. Er wolle eines „nicht verhehlen“, kritisierte der Kanzler die Brüsseler Behörde: „Da ist noch nicht sehr viel Arbeit geschehen.“ Für viele Mitgliedstaaten, darunter die Bundesrepublik, sei „wenig einsehbar, dass wir für eine hier irgendwann getroffene Entscheidung dann Kürzungsentscheidungen in unseren nationalen Ausgabeprogrammen beschließen müssen“.

Auch sein niederländischer Kollege Mark Rutte betrachtet die Einsparmöglichkeiten als noch nicht ausgeschöpft. Hinter den Kulissen der EU-Kommission hieß es jedoch, dass es in einigen Hauptstädten „eine falsche Vorstellung von der Flexibilität der Mittel“ gebe. Man könne nicht so einfach Geld von einem Programm in ein anderes bewegen. Eigentlich soll bis Dezember eine Entscheidung stehen, doch angesichts des traditionellen Streitthemas bleibt es zweifelhaft, ob sich die 27 Länder bis dahin einigen können.

