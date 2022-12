Liefen die Fäden im EU-Korruptionsskandal bei diesem Mann zusammen?

Alle schauen auf Eva Kaili, doch der entscheidende Mann im EU-Korruptionsskandal ist der frühere Europaabgeordnete Antonio Panzeri.

Antonio Panzeri war das, was man einen „strammen Linken“ nennen würde. Der Italiener gehörte einst der kommunistischen Partei an, machte später die Häutung zu den Linksdemokraten und der Demokratischen Partei (PD) mit.

Erst als Matteo Renzi die italienischen Sozialdemokraten auf einen wirtschaftsliberalen Kurs führte, wurde es dem Gewerkschaftsfunktionär aus Mailand zu bunt. Er setzte sich mit anderen Kritikern in die Linkspartei Articolo 1 ab. Von 2004 bis 2019 saß Panzeri im EU-Parlament, sein Spezialgebiet: Menschenrechte. Für sie kämpfte er, so schien es, im Brüsseler Unterausschuss.

Sechs Personen wurden im EU-Korruptionsskandal bislang festgenommen

Nun soll der 67-Jährige die zentrale Gestalt des EU-Korruptionsskandals sein. Sechs Personen wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Brüssel ist sich sicher, dass bei Panzeri die Fäden zusammenliefen, wenn es darum ging, politische und wirtschaftliche Entscheidungen des EU-Parlaments zugunsten von Staaten wie Katar oder Marokko zu beeinflussen.

Von einer „Italian Connection“ ist die Rede, weil mindestens vier italienische EU-Mitarbeiter verwickelt sein sollen. Ermittelt wird gegen eine kriminelle Organisation, die Korruption und Geldwäsche betrieben haben soll. Ihr Chef: Antonio Panzeri. Im Zentrum steht die von Panzeri nach seinem Ausscheiden 2019 aus dem EU-Parlament gegründete Nichtregierungsorganisation „Fight Impunity“ (Kampf gegen Straflosigkeit). Auch hier ging es um Menschenrechte, offiziell zumindest.

Bei Panzeri fanden die Ermittler 600.000 Euro in bar – ist es Schmiergeld?

In Italien ist die Linke nach der verlorenen Parlamentswahl vom September in der Selbstfindungsphase. Der Brüsseler Skandal ist ein erneuter Tiefschlag. „Warum hat ein Politiker mit Parteibuch das Bedürfnis, seine Kämpfe mittels einer NGO auszutragen?“, fragt La Repubblica. Wurde unter dem Deckmantel der Glaubwürdigkeit sozialdemokratischer Ideen das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit mit Füßen getreten? So lautet ein anderer Zweifel. Die belgischen Ermittler halten Panzeris Organisation für einen „Vorwand“, um gegen Schmiergeld und üppige Geschenke Werbung für Staaten zu machen, die die Menschenrechte verachten.

Als Panzeri in Brüssel festgenommen wurde, fanden die Ermittler 600.000 Euro in bar bei ihm, vermutlich Schmiergeld. Panzeri soll stets von „privaten Spendern“ berichtet haben, wissen italienische Medien. Woher das Geld kam, ist die Frage, die die belgischen Ermittler beschäftigt. Und auch die Staatsanwaltschaft Mailand ermittelt: 17.000 Euro in Bar stellten italienische Polizisten sicher, als sie Panzeris Ehefrau und seine 38-jährige Tochter am Wochenende bei Bergamo festnahmen. Beide sollen der kriminellen Vereinigung angehören. Die Rede ist von einer 100.000 Euro teuren Weihnachtsreise im vorigen Jahr. Als die Vorwürfe bekannt wurden, legten prominente Mitglieder von „Fight Impunity“ ihre Ämter nieder: die ehemalige EU-Kommissarin Emma Bonino, Ex-EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos sowie die Ex-Außenbeauftragte Federica Mogherini. So gut vernetzt war Panzeri in Brüssel.

Für Panzeris NGO arbeitete auch Francesco Giorgi. Der 33-jährige Italiener ist Mitarbeiter der Sozialisten im EU-Parlament und Pressesprecher des EU-Abgeordneten Andrea Cozzolino.

Giorgi ist der Lebensgefährte der anderen zentralen Figur des Skandals, Eva Kaili, und Vater der gemeinsamen Tochter. Die griechische Sozialistin Kaili wurde am Dienstag als Parlaments-Vizepräsidentin abgesetzt. Zu den Festgenommenen zählen auch der Italiener Nicolò Figà-Talamanca, Sekretär einer weiteren Menschenrechts-NGO namens „No Peace Without Justice“. Unter Auflagen freigelassen wurde Luca Visentini, seit November Generalsekretär des internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB). Auch ihm werfen die Ermittler die Mitgliedschaft in der kriminellen Vereinigung Panzeris vor. Er sei in die Ermittlungen geraten, weil er mit der Stiftung „Fight Impunity“ zusammengearbeitet habe, die Ermittler vernahmen ihn am Sonntag. Laut einer Mitteilung des IGB sagte Visentini am Dienstag: „Ich habe mir nichts vorzuwerfen.“