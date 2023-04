Diese Länder sind EU-Mitglieder im Jahr 2023

Der Zusammenhalt innerhalb der EU und die Bedeutung des Staatenverbundes sind seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine in den Fokus gerückt. Doch welche Nationen sind EU-Mitglieder?

"In Vielfalt geeint" – so lautet der Wahlspruch der Europäischen Union. Die Bedeutung dieses Spruchs und der EU an sich wird seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine besonders deutlich. Das liegt auch daran, dass sie eine eigenständige Rechtspersönlichkeit darstellt, die Einsichts- und Rederecht bei den Vereinten Nationen hat.

Der Staatenverbund in Europa hat deutlich mehr Ziele als einen gemeinsamen Wirtschaftsraum und den Euro als einheitliches Zahlungsmittel. Es handelt sich vielmehr auch um eine gesellschaftliche und vor allem politische Werteunion, was die Bedeutung der EU unterstreicht.

Wegen dieser Faktoren wurde die EU im Jahr 2012 sogar mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, was allerdings umstritten ist. Fakt ist, dass die EU einen großen Wert für zahlreiche europäische Länder hat. Aber welche Staaten sind überhaupt Mitglied der Europäischen Union?

Anzahl der EU-Mitglieder 2023

Der Vorläufer der EU wurde im Jahr 1951 unter dem Namen Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) gegründet. Umgangssprachlich wurde der Verbund damals "Montanunion" genannt. Die EGKS bedeutete den Startschuss für die Europäische Gemeinschaft, die sich über die Jahrzehnte zu der EU entwickelte, die wir heute kennen. Zu den Gründungsmitgliedern der EGKS gehören sechs Staaten:

Bundesrepublik Deutschland

Frankreich

Italien

Niederlande

Belgien

Luxemburg

Im Jahr 1957 wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gegründet, die ein Jahr später in Kraft trat. Das Jahr 1958 wird daher als Geburtsstunde der EU gewertet, die aber erst 1993 ihren heutigen Namen erhielt. Über die Jahre hinweg wurden immer mehr Länder Mitglied der Europäischen Union. Im Jahr 2022 sind 27 Staaten aus Europa Mitglieder der EU. Das ist natürlich nur ein Teil der Länder in Europa.

Diese Länder sind 2023 EU-Mitglieder:

Deutschland (1958)

(1958) Belgien (1958)

(1958) Frankreich (1958)

(1958) Italien (1958)

(1958) Niederlande (1958)

(1958) Luxemburg (1958)

(1958) Dänemark (1973)

(1973) Irland (1973)

(1973) Griechenland (1981)

(1981) Portugal (1986)

(1986) Spanien (1986)

(1986) Finnland (1995)

(1995) Österreich (1995)

(1995) Schweden (1995)

Polen (2004)

Lettland (2004)

(2004) Litauen (2004)

(2004) Malta (2004)

(2004) Slowakei (2004)

(2004) Slowenien (2004)

(2004) Tschechien (2004)

(2004) Estland (2004)

(2004) Bulgarien (2004)

(2004) Ungarn (2004)

(2004) Zypern (2004)

Rumänien (2007)

(2007) Kroatien (2013)

Diese Länder wollen der EU beitreten

Jeder europäische Staat kann grundsätzlich Teil der EU werden. Das ist im Artikel 49 des EU-Vertrags geregelt. In diesem gibt es aber schon eine Einschränkung, denn die Staaten müssen EU-Grundwerte wie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie achten.

Für Diskussionen hat zuletzt immer wieder der Wunsch der Ukraine gesorgt, zeitnah in die Europäische Union eintreten zu können. Am 23. Juni 2022 wurde beschlossen, dass sowohl die Ukraine als auch Moldau von der EU zu Beitrittskandidaten ernannt werden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sah darin eine "historische Entscheidung". Ein Beitritt dürfte aber noch in weiter Ferne liegen. Das hat damit zu tun, dass alle Bedingungen der EU von den Ländern erfüllt werden müssen – und das ist für diese nicht immer leicht.

Ein Hauptgrund dafür ist, dass EU-Recht in nationales Recht eingearbeitet werden muss. Auch andere Standards, wie bei der Korruption, müssen eingehalten werden. Auch für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen gibt es strenge Anforderungen an die interessierten Staaten. Derzeit gibt es sieben Kandidaten auf eine EU-Mitgliedschaft:

Ukraine

Moldau

Türkei

Albanien

Serbien

Montenegro

Nordmazedonien

Die Türkei befindet sich bereits mehr als 20 Jahren in Beitrittsverhandlungen. Auch die anderen vier Staaten außer der Ukraine und Moldau warten schon lange auf einen Beitritt in die EU. Bei manchen ist eine Mitgliedschaft derzeit nahezu ausgeschlossen, wie es bei der Türkei der Fall ist. Um das zu ändern, müssten innerhalb der Politik der Länder große Veränderungen folgen.