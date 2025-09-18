Icon Menü
EU-Parlamentswoche in Straßburg: Die größte Klassenfahrt Europas

Straßburg

Plenarwoche in Straßburg: Das EU-Parlament auf der größten Klassenfahrt Europas

Einmal im Monat reisen 720 EU-Abgeordnete von Brüssel nach Straßburg. Doch was passiert da eigentlich? Beobachtungen zwischen seltsamen Bauwerken, Abstimmungen im Akkord und einer immens teuren Pendelei.
Von Michael Stelzl
    • |
    • |
    • |
    Während der Rede zur Lage der Union der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kam es am vergangenen Mittwoch neben Applaus auch zu Buhrufen.
    Während der Rede zur Lage der Union der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kam es am vergangenen Mittwoch neben Applaus auch zu Buhrufen. Foto: Pascal Bastien, AP, dpa

    Es gibt im EU-Parlament in Straßburg ein frei stehendes Treppenhaus. In einem perfekten Zylinder sind die einzelnen Treppen ineinander verwoben, ganz nach dem italienischen Vorbild in der Sixtinischen Kapelle. Die Treppen überspringen jedoch immer ein Stockwerk. Man gelangt vom Erdgeschoss in den zweiten Stock und vom ersten in den dritten. Das Bauwerk sieht wunderbar aus. Es ist auch gut, dass es diese Treppen gibt, aber den schnellstmöglichen Weg bieten sie oft nicht. Wenn man so will, ist dieses Treppenhaus das perfekte Bildnis der Europäischen Union.

