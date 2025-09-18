Plenarwoche in Straßburg: Das EU-Parlament auf der größten Klassenfahrt Europas

Es gibt im EU-Parlament in Straßburg ein frei stehendes Treppenhaus. In einem perfekten Zylinder sind die einzelnen Treppen ineinander verwoben, ganz nach dem italienischen Vorbild in der Sixtinischen Kapelle. Die Treppen überspringen jedoch immer ein Stockwerk. Man gelangt vom Erdgeschoss in den zweiten Stock und vom ersten in den dritten. Das Bauwerk sieht wunderbar aus. Es ist auch gut, dass es diese Treppen gibt, aber den schnellstmöglichen Weg bieten sie oft nicht. Wenn man so will, ist dieses Treppenhaus das perfekte Bildnis der Europäischen Union.

