Europas politische Mitte bröckelt

Zur ersten Sitzung nach der Sommerpause zieht es traditionell besonders viele Besucher ins Straßburger EU-Parlament. Und sie konnten sich diese Woche ein Bild vom Zustand der europäischen Demokratie machen – mit einer düsteren Erkenntnis: Es sieht nicht rosig aus. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mag am Mittwoch ihr Verhältnis zu Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen wieder halbwegs gestärkt haben, indem die CDU-Politikerin während ihrer großen Rede zur Lage der EU etliche Versprechen abgab, die auf den Wunschlisten der linksliberalen Fraktionen standen. Doch vollends zufrieden schien trotzdem niemand. Wie lange die informelle Koalition aus Christdemokraten, Sozialisten und Liberalen deshalb noch hält, ist fraglich.

Von der Leyen im politischen Dauerspagat

Die Mitte-Fraktionen unterstützen das Programm der Kommissionspräsidentin als sogenannte Plattform – eigentlich. Denn wie brüchig der Konsens zwischen den Parteien der Mitte geworden ist, offenbarte sich bereits im Juli. Damals scheiterte ein von einem rumänischen Rechtsaußen-Abgeordneten eingebrachter Misstrauensantrag gegen von der Leyen zwar, doch die Sozialdemokraten (S&D) und Liberalen nutzten die Diskussionen vor dem Votum, um ihren Unmut über die Kommissionspräsidentin Ausdruck zu verleihen und auf Zugeständnisse zu pochen.

Ihr Vorwurf: Die Deutsche beuge sich dem Rechtsruck im Parlament, den der Chef der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, ihrer Ansicht nach durch taktische Bündnisse mit Rechtsaußen vollzogen habe, vor allem mit der Fratelli d‘Italia von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Von der Leyen fokussierte sich diese Woche deshalb auf die Forderungen der Mitte-Links- sowie der liberalen Renew-Fraktion. Denn bereits im Oktober wird sie voraussichtlich abermals auf deren Loyalität angewiesen sein: Ein Misstrauensantrag wurde diese Woche von der Fraktion der Linken eingereicht, um „einen progressiven Politikwechsel“ herbeizuführen, wie der Ko-Chef von Europas Linken-Fraktion, Martin Schirdewan, sagte. Einen weiteren kündigten die Rechtsextremen an. Von der Leyen benötigt also breite Rückendeckung aus der politischen Mitte. Nur hat das politische Drama zwischen den verschiedenen Lagern vor der Sommerpause tiefere Spuren hinterlassen, als viele erwartet hatten.

Die Bürgerlichen und die Sozialdemkraten in der EU beharken sich

Das zeigte sich am Mittwoch. Von der Leyen hatte gerade ihre Rede beendet, in der sie an die pro-europäischen demokratischen Kräfte des Abgeordnetenhauses appellierte, gemeinsam für die Unabhängigkeit Europas zu kämpfen, da demonstrierten zwei Spitzenpolitiker, wie schwierig dieses Unterfangen werden dürfte. Weber und Iratxe García Perez, die Vorsitzende von Europas Sozialdemokraten, führten lieber ihren Kulturkampf fort. Statt wirklich auf von der Leyens Ansprache einzugehen, gingen sie aufeinander los.

Zuerst attackierte CSU-Mann Weber vom Rednerpult aus die Spanierin dafür, dass sie durch ihre Kritik am von der Kommission ausgehandelten Handelsdeal zwischen Brüssel und Washington die Plattform spalte. Dann schoss García verbal zurück. Es sei deutlich geworden, „wer Ihr größter Feind ist“, so die Sozialistin an von der Leyen gerichtet. Weber und die EVP wären dafür verantwortlich, dass die proeuropäische Allianz „in diesem Haus nicht funktioniert“.

Seit sich die Mehrheitsverhältnisse nach der Europawahl 2024 in Richtung rechts verschoben haben, hadern Liberale, Sozialdemokraten sowie die Grünen mit dem Machtverlust – und dem gestärkten Selbstbewusstsein der Christdemokraten. Die Konservativen werfen den Sozialdemokraten derweil vor, sie verweigerten sich dem nötigen Politikwechsel, um die Rechtspopulisten im Zaum zu halten.

Scheitert von der Leyen an einem Zerwürfnis der politischen Mitte?

Die Streitigkeiten könnten für von der Leyen zum Problem werden. So warnte García, dass sich ihre Fraktion zwar „immer für die Zusammenarbeit mit den pro-europäischen und demokratischen Kräften einsetzen“ werde, das geschehe jedoch „mit oder ohne die Plattform“. Damit gerät die Kommissionspräsidentin abermals unter Druck. Sollte die S&D aussteigen, gäbe es nicht nur keine Garantie dafür, dass von der Leyen eine weitere Vertrauensabstimmung gewinnen würde. Auch ihr Handelsdeal mit den USA könnte scheitern. Hinter den Kulissen werden bereits erste Stimmen laut, die sich fragen, ob ihre Amtszeit früher als geplant enden könnte.