Von der Leyen stößt die Union vor den Kopf

Ursula von der Leyen ist ungefähr bei der Hälfte ihrer 74-minütigen Rede vor dem EU-Parlament angelangt, da kippt die Stimmung in den mittleren Rängen des Halbrunds im Straßburger Plenarsaal merklich. In breiter Front sitzen hier Europas Christdemokraten. Und plötzlich ist ein leises Grollen aus ihren Reihen zu vernehmen. Abgeordnete tuscheln, ein paar Politiker verlassen den Saal. Gerade hatte die EU-Kommissionspräsidentin nicht nur angekündigt, dass die Brüsseler Behörde wegen Israels Vorgehen im Gazastreifen alle bilateralen Zahlungen für das Land stoppen werde. Von der Leyen erwähnte auch mit keinem Wort die Rücknahme des Verbrenner-Aus, was Deutschlands Christdemokraten öffentlichkeitswirksam verlangen.

CDU-Politiker äußert sich „entsetzt“ über von der Leyens EU-Rede

Am in konservativen Kreisen umstrittenen EU-Klimaziel 2040 will sie ebenfalls festhalten. Als „Klatsche“ für die CDU/CSU bezeichnete ein Volksvertreter später frustriert die Ansprache. Und während der Chef der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, lobte, dass viele gute Projekte auf den Weg gebracht worden seien, klang die Bewertung bei etlichen Parteikollegen deutlich kritischer. „Ich bin über weite Strecken enttäuscht, über die Einseitigkeit in Sachen Israel sogar entsetzt“, monierte etwa der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke. Dem Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels fehlten die „für unsere Industrie elementaren Themen“, die „entweder nicht erwähnt oder allenfalls angedeutet“ worden seien, wie etwa die Zukunft des Verbrennungsmotors.

Konkreter wurde von der Leyen, indem sie für eine Altersgrenze in den sozialen Medien plädierte und Pläne für eine Allianz mit der Ukraine zur Produktion von Drohnen bekanntgab, für die die Union sechs Milliarden Euro bereitstellen will. Das Geld soll aus einem Darlehen kommen, das über Zinserträge aus der Verwahrung von eingefrorenen russischen Vermögen zurückgezahlt wird.

Von der Leyen kündigt deutlich härteren Kurs gegen Netanjahu-Regierung an

Die größte Überraschung lieferte die CDU-Politikerin beim Thema Israel. So kündigte sie an, einen deutlich härteren Kurs einzuschlagen. Was in Gaza geschehe, sei „inakzeptabel“. Sie prangerte eine „menschengemachte Hungersnot“ sowie einen „klaren Versuch“ Israels an, die Zweistaatenlösung zu untergraben.

Zum einen werde die Kommission deshalb die finanzielle Unterstützung einstellen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Arbeit mit der israelischen Zivilgesellschaft haben soll. Zum anderen wolle sie empfehlen, „extremistische Minister“ und gewalttätige Siedler zu sanktionieren sowie die Handelsaspekte des Partnerschaftsabkommens zwischen der EU und Israel auszusetzen.

Damit appellierte sie indirekt an Deutschland, den Weg für Sanktionen freizumachen. Denn bislang scheiterten Maßnahmen an der Uneinigkeit im Gremium der 27 Mitgliedstaaten, das beim Nahostkonflikt tief gespalten ist. Von der Leyen setzte mit ihrer scharfen Kritik einen deutlich anderen Ton als in der Vergangenheit – und ging damit auf die Forderungen der Grünen, Linken und Sozialisten ein. Die Ko-Chefin der Grünen im Europaparlament, Terry Reintke, lobte denn auch von der Leyens Initiative, „auf die katastrophale Lage in Gaza zu reagieren“.

Innenminister Dobrindt kritisiert von der Leyens Israel-Politik

Der deutsche Außenminister Johann Wadephul reagierte dagegen verhalten auf die Ankündigung einer Aussetzung von Unterstützungszahlungen für Israel durch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. „Wir haben die Rede der Kommissionspräsidentin zur Kenntnis genommen“, sagte der CDU-Politiker betont zurückhaltend bei einem Pressetermin. Er unterstrich jedoch die Kritik am israelischen Angriff auf die Hamas-Führung im Golf-Emirat Katar. Der Angriff sei nicht akzeptabel, er habe die territoriale Souveränität Katars verletzt „und gefährdet unser aller Bemühungen um die Freilassung der Geiseln“.

Mit Unverständnis reagierte dagegen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt auf den angekündigten Stopp von Zahlungen an Israel. „Ich sehe das mit äußerster Skepsis, was hier offensichtlich in Brüssel entschieden worden ist“, antwortet er auf die Frage eines Journalisten. „Aus meiner Sicht gibt es keinen ausreichenden Grund, gegenüber Israel hier Gelder einzufrieren oder über die Aussetzung des Assoziierungsabkommens zu beraten.“ Für ihn sei immer klar gewesen: Deutschland sei „eindeutig Partei auf Seiten Israels, wir sind nicht Vermittler“, betonte er.

Verhaltene Kritik an Israels Vorgehen kam auch aus den USA: Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Donald Trump bedauere, dass das Golfemirat Ort eines israelischen Angriffs auf die Hamas geworden sei. Laut Medienberichten wurde Trump entgegen der bisherigen Gepflogenheiten nicht von Israels Premier Benjamin Netanjahu persönlich vor dem Militärschlag informiert. Dabei ist Katar einer der wichtigsten Partner der USA in der Region und beheimatet den größten US-Militärstützpunkt im Nahen Osten mit etwa 11.000 amerikanischen Soldaten.