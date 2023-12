Die Österreicher sind besonders glücklich

Die Österreicher sind in der EU am zufriedensten. Warum nur?

Das Glück is a Vogerl – flatterhaft und schwer berechenbar. Doch am häufigsten sitzt es in Österreich. Im Land des Großglockners, des Blunzengröstel und von Kommissar Kottan. Vielleicht auch weil unsere südlichen Nachbarn Wunderwuzzis sind, Alleskönner. Das haben Mathematiker der Statistikbehörde Eurostat für das Jahr 2022 errechnet. Demnach bewerten die Nachfahren von Kaiserin Sisi und Helmut Qualtinger auf einer Skala von null (sehr unzufrieden) bis zehn (sehr zufrieden) ihre Lebensqualität im Schnitt mit 7,9 Punkten und sind damit die zufriedensten EU-Bürgerinnen und EU-Bürger von allen. Auf dem vorletzten Platz landen die Piefkes mit 6,5 Zählern. Nur die Bulgaren (5,6) hegen einen größeren Grant auf ihr Leben als die Deutschen.

Weitere Faktoren spielen im gefühlten Glück eine Rolle. In den meisten untersuchten EU-Staaten waren junge Menschen zwischen 16 und 29 Jahren zufriedener als die Altersgruppe über 65 Jahren. Je höher der Bildungsgrad der Bewohner ist, desto positiver schätzten sie ihre Lebenssituation ein. Außerdem: In Deutschland zeigten sich die Menschen in den Städten zufriedener, während es in Österreich eher die Landbewohner waren. Wer in einem Haushalt mit versorgungspflichtigen Kindern lebt, zeigte sich mit 7,3 Punkten am zufriedensten. Singles äußerten sich am unzufriedensten (6,7).

Mit der EU sind die Österreicher nicht zufrieden

Die Mitgliedschaft in der EU ist für die Austrianer in Bezug auf ihr Lebensglück dagegen kontraproduktiv. In einer anderen Eurostat-Umfrage sagten nur 42 Prozent der Menschen in Österreich, dass die Zugehörigkeit zur EU eine gute Sache sei. Damit landen unsere Nachbarn auf dem letzten Platz aller untersuchten Staaten.

