Wählen ab 16? Bei den Europawahlen 2024 ist das in Deutschland möglich

Nun ist es beschlossen: Bei der Europawahl 2024 dürfen in Deutschland auch die 16- und 17-Jährige wählen. Warum die Stimmen der jungen Generation so wichtig sind.

An der nächsten Europawahl im Jahr 2024 können sich in Deutschland auch 16- und 17-Jährige beteiligen. Der Bundesrat stimmte am Freitag der vom Bundestag bereits beschlossenen Absenkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre für Europawahlen zu, indem er darauf verzichtete, dazu den Vermittlungsausschuss anzurufen.

Es sei die jüngere Generation, die von zentralen politischen Themen wie Umweltschutz, Klimawandel, Bildung oder sozialer Gerechtigkeit am meisten betroffen sei, sagte die nordrhein-westfälische Familien- und Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne). Es sei ihre Zukunft, die von diesen Themenstellungen geprägt sei. "Die Jüngeren müssen deshalb auch mitreden und mitgestalten können."

Senkung des Wahlalters auf 16 hebt die Bedeutung der jungen Generation hervor

Mit der Absenkung des Wahlalters werde auch die Bedeutung der jungen Generation für die Zukunft Europas unterstrichen, sagte die Grünen-Politikerin. "Es ist auch eine Chance, Europa und die Europäische Union näher an junge Menschen heranzubringen." (dpa)

Lesen Sie dazu auch