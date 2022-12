Entlastet ein Geständnis im EU-Korruptionsskandal Eva Kaili?

Die Aussagen eines Beschuldigten sollen die Ex-Parlamentsvizepräsidentin entlasten. Die Ermittler untersuchen zudem die Rolle des marokkanischen Geheimdienstes in der Affäre.

Einer der Beschuldigten in der EU-Bestechungsaffäre hat offenbar ein Geständnis abgelegt und die frühere EU-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili in Schutz genommen. Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, soll der Italiener Francesco G. am Wochenende der belgischen Staatsanwaltschaft ausführliche Angaben zu den Korruptionsvorgängen um EU-Parlamentarier in Brüssel gemacht und sich reuig gezeigt haben.

Francesco G. ist der Lebensgefährte der Ex-Parlamentsvizepräsidentin Kaili

G. ist der Lebensgefährte der ebenfalls am Freitag festgenommenen Griechin Kaili, er forderte ihre Freilassung. Das Paar hat eine 22 Monate alte gemeinsame Tochter. Auch Kailis Anwälte beharrten darauf, die Politikerin wisse nichts über die Herkunft des Geldes, das weder ihr noch ihrem Partner, sondern „einem Dritten“ gehört habe. „Frau Kaili hat ihren Partner gefragt, was das für Gelder seien“, sagte ihr Anwalt Michalis Dimitrakopoulos im griechischen Fernsehen. G. habe erwidert, dass das Geld jemand anderem gehöre. „Daraufhin hat Frau Kaili gesagt, sie erlaube nicht, dass Gelder, die jemand anderem gehörten, in der gemeinsamen Wohnung aufbewahrt werden.“

Die Polizei hatte am Freitag 150.000 Euro in bar in der Brüsseler Wohnung Kailis in Brüssel gefunden, ihr Vater wurde mit einem Koffer mit Bargeld in Höhe von 600.000 Euro ertappt. Beim ehemaligen sozialistischen EU-Abgeordneten Antonio Panzeri stellten die Beamten Bargeld in Höhe von 600.000 Euro sicher. Der 35 Jahre alte G., rechte Hand des früheren EU-Abgeordneten Panzeri, sagte den Ermittlern, das am Wochenende sichergestellte Bargeld in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Euro sei „nur für ihn und Panzeri“ bestimmt gewesen. Das berichtete die Zeitung La Repubblica am Donnerstag. Wie es heißt, sollen die Staaten Katar und Marokko versucht haben, EU-Parlamentarier und Mitarbeiter mit Geld und Geschenken gefügig zu machen, um dadurch politische Vorteile zu erzielen.

Wollte der marokkanische Geheimdienst Einfluss auf die EU-Politik nehmen?

Nach Angaben der Ermittler spielt der marokkanische Geheimdienst bei den Vorgängen eine Schlüsselrolle. Panzeri, sein Helfer G., aber möglicherweise auch der sozialistische EU-Abgeordnete Andrea Cozzolino seien in Kontakt mit Männern des marokkanischen Auslandsnachrichtendienstes Dgde sowie dem marokkanischen Botschafter in Warschau gestanden. G. war Mitarbeiter Cozzolinos. Marokko habe auf illegale Weise versucht, die Position des EU-Parlaments im Hinblick auf die umstrittene Besatzung der West-Sahara sowie die Migrationspolitik zu beeinflussen. Der marokkanische Geheimdienst wählte für diese Strategie offenbar gezielt Parlamentarier, Ex-Parlamentarier und Mitarbeiter aus der Fraktion der Sozialisten.

Auch Katar steht im Fokus der belgischen Ermittler. Bei den Kontakten der Beschuldigten insbesondere zu Arbeitsminister Ali bin Samikh Al Marri sei es um Fürsprache und Lobbyarbeit des EU-Parlaments im Hinblick auf die Situation von Arbeitsmigranten vor der Fußball-WM gegangen. EU-Parlamentarier Cozzolino sprach sich in internen E-Mails gegen eine kritische Resolution gegenüber Katar aus. „Das EU-Parlament sollte ein Land nicht ohne Beweise beschuldigen“, habe der italienische Abgeordnete geschrieben, zitiert La Repubblica. Katar soll aber auch interessiert gewesen sein, uneingeschränkten Zugang zum europäischen Luftraum für seine staatliche Fluglinie zu bekommen.

Das gefundene Bargeld soll aus Katar stammen

Das bei den Festnahmen am Freitag sichergestellte Bargeld in Höhe von mehr als 1,5 Millionen Euro soll aus Katar stammen. Außerdem seien Zahlungen auf dem Konto der von Panzeri und G. geführten Nichtregierungsorganisation „Fight Impunity“ eingegangen. Ursprünglich war der belgische Geheimdienst dem Korruptionsskandal auf die Spur gekommen. Er übergab den Fall im Juli der Staatsanwaltschaft Brüssel, die nun wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, Korruption und Geldwäsche ermittelt.