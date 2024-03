EU-Abgeordneter Gallée tritt nach MeToo-Vorwürfen zurück: Das große Schweigen

Deutschlands jüngster Europaabgeordneter Malte Gallée hat nach schweren MeToo-Vorwürfen sein Amt niedergelegt. Doch auch Grünen-Spitzenkandidatin Terry Reintke wird kritisiert.

Es war ein Paukenschlag, auf den das große Schweigen folgte. Der Grünen-Europaabgeordnete Malte Gallée hatte eben erst bekannt gegeben, sein Mandat niederzulegen, als das Magazin Stern fast gleichzeitig einen Bericht veröffentlichte, in dem mehr als ein Dutzend Frauen Deutschlands jüngstem Europaparlamentarier sexuelle Belästigung und Fehlverhalten vorwerfen. Er sei „immer auf der Jagd“, hieß es da. Unter anderem soll Gallée Praktikantinnen und Assistentinnen zu nahe gekommen sein. Eine Frau soll er „am Hintern, an Hüfte und Taille“ angefasst haben.

Gallée reagierte mit einer persönlichen Erklärung auf die Vorwürfe, sich „unangemessen gegenüber Mitarbeitenden“ verhalten zu haben. „Unkonkrete Gerüchte über mich hatte es bereits zuvor gegeben und ich habe die Ombudsstelle meiner Fraktion im Europäischen Parlament schon im Jahr 2022 aktiv gebeten, diesen nachzugehen“, schrieb der 30-Jährige auf seiner Website. „Ich bin davon überzeugt, dass ich mir nichts habe zuschulden kommen lassen; zugleich war und bin ich selbstverständlich jederzeit bereit, aktiv zu einer Klärung beizutragen.“ Er habe von Anfang an darauf gedrungen, sämtlichen Gerüchten nachzugehen. "Deshalb begrüße ich, dass es Strukturen für Ombudsverfahren im bayerischen Landesverband und bei der Europafraktion der Grünen gibt." Doch ob ein Verfahren läuft und, wenn ja, in welcher Phase es sich befindet, darüber will bislang niemand Auskunft geben.

Hat Terry Reintke die Betroffenen nicht ernst genommen?

Dabei treffen die Anschuldigungen die Grünen schwer. Denn es steht der Vorwurf im Raum, dass ausgerechnet die Partei, die sich für Frauenrechte einsetzt, nicht alles unternimmt, um die Affäre aufzuklären. Ausgerechnet Terry Reintke, die Co-Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin für die kommende EU-Wahl, soll die Betroffenen laut Bericht nicht ernst genommen haben. Die 36-Jährige, die in ihrem X-Profil „Feminismus“ als erste Priorität nennt, gilt im EU-Parlament als eines der Gesichter der europäischen „MeToo“-Bewegung und hat das Thema sexuelle Gewalt in den Plenarsaal des EU-Parlaments gebracht. Der Stern will hingegen erfahren haben, dass mehrere Beschwerden bei den Ombudspersonen der Fraktion im EU-Parlament eingingen. In der Fraktion war dagegen zu hören, dass man sich „nur schwerlich vorstellen“ könne, dass Reintke etwas „verschleppt oder vertuscht“. Drei Monate vor der Europawahl kommen die Anschuldigungen für die Partei zur Unzeit.

Tatsächlich passt in dieser Geschichte einiges nicht zusammen. Im Mai 2023 nominierten die bayerischen Grünen Gallée noch zu ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl im kommenden Juni. Er hatte erst im Januar 2022 als Nachrücker von Sven Giegold übernommen, der als Staatssekretär ins Bundeswirtschaftsministerium gewechselt war. Als die Grünen letzten November auf der Bundesdelegiertenkonferenz in Karlsruhe ihre Kandidaten aufstellten, fehlte Gallée aber plötzlich auf der Liste – zur Überraschung vieler Teilnehmer. Seitdem schwirrten Gerüchte durch die Parlamentsgänge.

Grüne wollen Sachverhalt in einem Ombudsverfahren klären

In der Fraktion verwies man auf das Prinzip der Vertraulichkeit. Es sei die Voraussetzung für das „einzigartige Ombudsverfahren“. Damit verstehen sich die Grünen in Brüssel als Vorreiter. Es soll verhindern, dass „gemauschelt“ wird. Demnach haben Betroffene mehrere Möglichkeiten, Missstände zu berichten. So gibt es nicht nur die außergerichtliche Beschwerdeinstanz beim EU-Parlament sowie eine fraktionsinterne Stelle, bei der Betroffene „niedrigschwellig“ Fehlverhalten melden können. Vergangenen Herbst beschlossen die Grünen darüber hinaus eine weitere Option. Reichen Mitarbeiter, Assistentinnen, Abgeordnete oder Praktikanten eine offizielle Beschwerde bei der Fraktion ein, wird diese an eine externe Stelle übergeben, wo die Hinweise von neutralen Sachverständigen untersucht werden.

„Grundsätzlich steht und fällt vieles damit, ob es konkrete Hinweise gibt und Menschen ein Verfahren starten oder nicht“, war nun in der Fraktion zu hören. Das bedeutet: Aufgrund von anonymen Beschwerden kann kein Verfahren eröffnet werden, ergo: Sanktionen sind dann nicht möglich. Haben sich jene Frauen, die Gallée Belästigung vorwerfen, mit Namen an die Ombudsstelle gewandt? Ob die interne Struktur bei den aktuellen Anschuldigungen gegen Gallée greife, würden die Betroffenen entscheiden, meinten Insider.

Die Attacken gegen Reintke sorgten dagegen für Verwunderung. Sie sei „die falscheste Person, die so etwas treffen kann“, hieß es. „Dass wir als Fraktion überhaupt diese Prozesse haben, die besser sind als die von anderen Fraktionen, geht auf sie zurück“, sagte ein anderer Insider. Sie habe das System, bei Beschwerden zusätzlich eine externe Stelle einzuschalten, vorangetrieben.