Königliche Charmeoffensive für Trump

Seit Wochen herrschte emsige Betriebsamkeit auf Schloss Windsor, eine gute Autostunde westlich von London: Das Tafelsilber wurde poliert, Menüs erprobt, Gardisten und Musiker übten ihren Marsch. Alles zielt auf einen einzigen Moment ab: die Begegnung zwischen Donald Trump und König Charles III..

Der US-Präsident kommt am Mittwoch zum zweitägigen großen Staatsbesuch ins Vereinigte Königreich. Premierminister Keir Starmer hatte schon zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit den Einladungsbrief von König Charles persönlich dem US-Präsidenten im Weißen Haus übergeben, als Signal für die von Politikern oft beschworene besondere Partnerschaft zwischen den Ländern. Doch der Staatsbesuch scheint unter keinem guten Stern zu stehen.

Kranke Camilla könnte beim Trump-Dinner fehlen

Demonstranten in London und Windsor bereiten sich auf Protestaktionen gegen den US-Präsidenten vor. Königin Camilla muss wegen einer Nasennebenhöhlenentzündung auf die Teilnahme an einer Trauerfeier am Vortag verzichten, teilte der Buckingham-Palast mit, weshalb unklar war, ob sie am Mittwoch auf Schloss Windsor dabei sein kann. Und: Die Visite Trumps fällt für Premier Keir Starmer in eine Zeit einer akuten politischen Krise.

Erst trat Labour-Vizepremierministerin Angela Rayner wegen einer Steueraffäre zurück. Dann geriet der Premier in die Kritik, weil er die Entlassung seines US-Botschafters Peter Mandelson hinauszögerte, obwohl dessen enge Verbindung zum inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bekannt wurde. Schließlich musste auch noch Paul Ovenden, ein Spitzenberater des Premiers, wegen sexuell anstößiger Chat-Nachrichten sein Amt aufgeben. In der Opposition, aber auch innerhalb seiner eigenen Partei, mehren sich Stimmen, die einen Machtwechsel fordern.

Für angeschlagenen Premier Starmer werden schon Nachfolger gehandelt

„Die Lage ist ernst für Starmer, aber sie muss nicht sein Ende bedeuten“, sagt Tim Bale, Politologe an der Queen Mary University of London. Sollten die Labour-Resultate bei den Kommunalwahlen im Mai jedoch so schlecht ausfallen, wie viele Beobachter erwarten, könne er herausgefordert werden. Als mögliche Nachfolger werden bereits unter anderem Andy Burnham, derzeit Bürgermeister von Greater Manchester, sowie Wes Streeting, aktuell Gesundheitsminister, gehandelt.

Vor dem Hintergrund der innenpolitischen Turbulenzen erscheint die Rolle des Königs nun umso wichtiger: Charles soll bei der Begegnung mit Trump den Ausgleich schaffen – als neutrales Staatsoberhaupt zwischen einem angeschlagenen Premier und einem unberechenbaren Gast. Nach der Ankunft des US-Präsidenten am Dienstagabend in Windsor Castle beginnt am Mittwoch das eigentliche Programm. Den ersten Tag sollen Trump und seine Frau Melania mit den Royals verbringen.

Geplant sind eine Kutschenprozession durch das Schlossgelände von Windsor Castle, ein Besuch der St. George’s Chapel mit einer Kranzniederlegung am Grab von Königin Elizabeth II. sowie am Abend ein prunkvolles Staatsbankett im Großen Saal des Schlosses, bei dem sowohl der König als auch der US-Präsident im Kreis hochrangiger Gäste eine Rede halten werden. „Für Charles ist der Besuch eine Gelegenheit, seine Soft Power sichtbar zu machen, jene subtile Form von Einfluss, mit dem er dem Land Ansehen und Vorteile sichert“, sagt Pauline Maclaran von der Royal Holloway, University of London.

Können die Briten Trump im Ukraine-Krieg wieder auf Europas Linie bringen?

Der Monarch dürfte daher bemüht sein, die Gespräche auf unverfängliche Themen zu lenken, mit Anekdoten über Imkerei, Geschichten vom Polo oder der Jagd. Sollte Camilla fehlen, dürfte das Treffen für den König zwar schwieriger werden, sagt sie. „Er verlässt sich oft auf ihre ausgleichende Wirkung und würde sich ohne sie etwas allein fühlen, zumal Melania Trump dabei ist.“ Gleichwohl werde er das Treffen auch ohne Camilla diplomatisch meistern, ist sich die Königshaus-Expertin sicher.

Doch die Visite Trumps ist nicht allein royales Schauspiel. Am Donnerstag trifft Trump auf „Chequers“, dem Landsitz des britischen Premiers, schließlich auch Starmer, der politischen Differenzen naturgemäß nicht aus dem Weg gehen kann. Und davon gibt es einige: Die britische Regierung setzt sich für eine starke Unterstützung der Ukraine ein, Trump hingegen ist weniger bereit, harte Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen. Auch den Konflikt in Gaza und die israelischen Militäraktionen bewerten sie unterschiedlich.

Mit milliardenschweren Abkommen mit den USA in Technologie, ziviler Kernenergie und Verteidigungskooperationen will Starmer jedoch zeigen, dass er Investitionen nach Großbritannien holt und die Partnerschaft mit Washington stärkt. In jedem Fall wird der Staatsbesuch zum doppelten Test: für König Charles, der demonstrieren will, dass er diplomatisch bestehen kann, und für den Premier, der beweisen muss, dass er trotz Skandalen und wachsendem Widerstand auch positive Neuigkeiten verkünden kann.