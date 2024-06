Wann gibt es die Ergebnisse aller EU-Länder?

Heute ist der letzte Tage der Europawahl und zugleich der, an dem in den meisten EU-Staaten gewählt wird. Ein Überblick über die Wahlergebnisse aller EU-Länder.

Alle fünf Jahre wird ein neues Europaparlament gewählt. In diesem Jahr ist es wieder so weit. Vom 6. bis zum 9. Juni öffnen die Wahllokale, die Termine unterscheiden sich von Land zu Land. Insgesamt werden 720 Mitglieder des Europäischen Parlaments gewählt – das sind 15 mehr als bei der letzten Wahl. In diesem Artikel erfahren Sie, wie die einzelnen Länder der EU bei der Europawahl 2024 abgestimmt haben.

Zeitpunkt der Ergebnisse der Europawahl 2024

Wie lange haben die Wahllokale geöffnet? Die Wahllokale schließen in den einzelnen EU-Staaten zu unterschiedlichen Uhrzeiten. In Deutschland hatten sie bis 18 Uhr geöffnet. In Italien kann man noch bis 23 Uhr wählen.

Europawahl 2024: Ergebnisse aller Länder im Überblick

Sobald die Stimmen am Wahltag ausgezählt wurden, finden Sie die Prognosen und Ergebnisse aller Länder bei der Europawahl 2024 in dieser Grafik. Sie wird laufend aktualisiert.

Die Ergebnisse der einzelnen Länder bei der Europawahl 2024

In dieser Übersicht können Sie nach Auszählung der Stimmen nachvollziehen, wie die Menschen in den einzelnen Ländern abgestimmt haben. Indem Sie auf die blauen Links klicken, gelangen Sie zu den Überblicken.

Fraktionen und Parteien bei der Europawahl 2024

Bei der Europawahl wird nach dem Verhältniswahlsystem gewählt. Das bedeutet: Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Abgeordnete schickt sie ins Europäische Parlament. In Deutschland werden 96 Europaabgeordnete gewählt. Das ist nach aktuellem Wahlrecht die Höchstzahl der einem Mitgliedstaat zustehenden Mandate. Es folgen Frankreich mit 81 Abgeordneten, Italien mit 76 und Spanien mit 61.

Anders als bei Bundestagswahlen hat jede Wählerin und jeder Wähler nur eine Stimme. Zudem gibt es bei der Europawahl keine Wahlkreise. Die Parteien reichen entweder Landeslisten oder eine gemeinsame Liste für alle deutschen Bundesländer ein.

Zur Wahl stehen nationale Parteien oder sonstige politische Vereinigungen. In Deutschland sind insgesamt 35 Parteien zugelassen. Sie schließen sich auf EU-Ebene zu Fraktionen zusammen. Im aktuellen Europaparlament sind diese sieben Fraktionen vertreten:

EVP (Fraktion der Europäischen Volkspartei )

) S&D (Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten)

der Sozialdemokraten) Fraktion "Renew Europe"

Grüne/EFA (Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz)

ID ( Fraktion Identität und Demokratie )

) EKR (Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer)

GUE/NGL ( Die Linke )

Europawahl 2024: Sitzverteilung im EU-Parlament

