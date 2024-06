Europawahl: Die Niederlande haben gewählt

Die Europawahl 2024 hat begonnen. Die Niederlande machten am Donnerstag den Auftakt. Nach Auszählung der Stimmen finden Sie hier die Wahlergebnisse.

Im Juni wird in den EU-Staaten zum zehnten Mal ein neues Europaparlament gewählt. Es lohnt sich auch ein Blick über Deutschland hinaus auf die Ergebnisse der einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Die Niederlande waren das erste Land, das im Zuge der Europawahl am Donnerstag, 6. Juni, an die Wahlurne durfte. Die wichtigsten Informationen zu den Parteien und dem Ausgang finden Sie an dieser Stelle.

Europawahl 2024 in den Niederlanden: Anzahl der Sitze und Parteien

Das aktuelle EU-Parlament hat 705 Plätze, 29 davon belegen Vertreterinnen und Vertreter aus den Niederlanden. Im neu gewählten Parlament, in dem 720 Abgeordnete Platz finden, steigt die Anzahl der niederländischen Vertreterinnen und Vertreter auf 31. Die Zahl hängt von der Einwohnerzahl der Länder ab. Deutschland stellt mit 96 Sitzen die meisten EU-Abgeordneten. Darauf folgen Frankreich, Italien mit 76 und Spanien mit 61 Sitzen.

Parteien aus den Niederlanden im scheidenden EU-Parlament

Das Europaparlament setzt sich aktuell aus sieben Fraktionen zusammen. Das sind die Parteien der Fraktionen in den Niederlanden im Überblick:

Renew Europe-Fraktion:

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (5 Sitze)

Democraten 66 (1 Sitz)

Unabhängige (1 Sitz)

EVP-Fraktion:

Christen-Democratisch Appèl (5 Sitze)

ChristenUnie (1 Sitz)

S&D-Fraktion:

Partij van de Arbeid (6 Sitze)

EKR-Fraktion:

Unabhängige (2 Sitze)

Juiste Antwoord 2021 (1 Sitz)

Meer directe democratie (1 Sitz)

Staatkundig Gereformeerde Partij (1 Sitz)

Grüne/EFA-Fraktion:

GroenLinks (3 Sitze)

Fraktion Die Linke:

Partij voor de Dieren (1 Sitz)

Fraktionslos:

Forum voor Democratie (1 Sitz)

Europawahl: Parteien und Spitzenkandidaten in den Niederlanden

Bei der Europawahl treten im Kampf um die 31 Sitze unter anderem diese Spitzenkandidatinnen und -kandidaten aus den Niederlanden an:

GroenLinks-Partij van de Arbeid: Bas Eickhout

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie: Malik Azmani

Christen-Democratisch Appèl: Tom Berendsen

Forum voor Democratie: Ralf Dekker

Democraten 66: Gerben-Jan Gerbrandij

ChristenUnie: Anja Haga

Staatkundig Gereformeerde Partij: Bert-Jan Ruissen

Partij voor de Dieren : Anja Hazekamp

: 50PLUS: Adriana Hernández Martínez

Partij voor de Vrijheid : Sebastiaan Stöteler

: Sebastiaan Stöteler Socialistische Partij: Gerrie Elfrink

Volt Nederland: Reinier van Lanschot

vandeRegio: Sent Wierda

Piratenpartij De Groenen: Matthijs Pontier

BoerBurgerBeweging: Sander Smit

Belang van Nederland: Wybren van Haga

JA21: Michiel Hoogeveen

Meer Directe Democratie: Dorien Rookmaker

Nieuw Sociaal Contract: Dirk Gotink

NL PLAN EU : Kok Chan

Europawahl 2024: Ergebnisse für die Niederlande im Überblick

Nachdem am Wahltag die Stimmen ausgezählt wurden, finden Sie die Ergebnisse für die Niederlande bei der Europawahl 2024 in dieser Grafik. Diese wird während der Wahl fortlaufend aktualisiert.

Ergebnisse der einzelnen Länder bei der Europawahl 2024

