Im Juni wird ein neues Europaparlament gewählt. In Frankreich findet die Europawahl am 9. Juni statt. Hier finden Sie die Ergebnisse.

Das sind die Ergebnisse aller EU-Länder bei der Europawahl 2024.

Hier finden Sie die Ergebnisse für Deutschland und Bayern.

Im Juni können Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union zum zehnten Mal ein neues EU-Parlament wählen. Bei der Europawahl lohnt sich auch ein Blick auf die Ergebnisse der einzelnen EU-Mitgliedstaaten. In Frankreich findet die Europawahl am Sonntag, den 9. Juni, statt. Die wichtigsten Informationen zu den Parteien und dem Ausgang in Frankreich finden Sie in diesem Artikel.

Frankreich: Zeitpunkt der Ergebnisse der Europawahl 2024

Wie lange haben die Wahllokale in Frankreich geöffnet? Die Wahllokale sind am Wahltag von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

Die Wahllokale sind am Wahltag von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Wann stehen die Ergebnisse fest? Das EU-Parlament veröffentlicht zwischen 20.15 Uhr und 21 Uhr eine erste Schätzung für die Wahlergebnisse in Frankreich . Bei der letzten Europawahl im Jahr 2019 stand das vorläufige amtliche Endergebnis der Europawahl gegen 3 Uhr morgens fest.

Prognose für die Europawahl 2024 in Frankreich

Sobald es eine erste Prognose für die Europawahl in Frankreich gibt, finden Sie diese hier.

Europawahl 2024: Ergebnisse für Frankreich im Überblick

Wenn die Stimmen am Wahltag ausgezählt wurden, finden Sie die Ergebnisse für Frankreich bei der Europawahl 2024 in dieser Grafik. Diese wird während der Wahl fortlaufend aktualisiert.

Europawahl 2024: Anzahl der Sitze im aktuellen EU-Parlament und Parteien in Frankreich

Im aktuellen EU-Parlament, das 705 Plätze hat, sitzen 79 Vertreter aus Frankreich. Im neu gewählten Parlament, in dem 720 Abgeordnete Platz finden, steigt die Anzahl der französischen Vertreter auf 81. Die Zahl ist abhängig von der Einwohnerzahl in den einzelnen Ländern. Deutschland stellt mit 96 Sitzen die meisten EU-Abgeordneten. Darauf folgen Frankreich, Italien mit 76 und Spanien mit 61 Sitzen.

Parteien aus Frankreich im scheidenden EU-Parlament

Aktuell setzt sich das Europaparlament aus sieben Fraktionen zusammen. Diese bestehen aus Parteien und Wählervereinigungen der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Das sind die Parteien der Fraktionen in Frankreich:

Renew Europe-Fraktion:

Renaissance / La République en Marche : 10 Sitze

: 10 Sitze Mouvement Démocrate: 6 Sitze

La République en Marche : 2 Sitze

: 2 Sitze Horizons: 1 Sitz

Mouvement radical, social et libéral: 1 Sitz

L'Europe Ensemble: 1 Sitz

Agir: 1 Sitz

ID-Fraktion:

Rassemblement national: 18 Sitze

Grüne/EFA-Fraktion:

Europe Écologie Les Verts: 10 Sitze

Régions et Peuples Solidaires: 2 Sitze

EVP-Fraktion:

Les Républicains : 7 Sitze

: 7 Sitze Les Centristes/Le Nouveau Centre: 1 Sitz

S&D-Fraktion:

Parti Socialiste : 3 Sitze

: 3 Sitze Place Publique: 2 Sitze

Nouvelle Donne: 1 Sitz

Renaissance / La République en Marche : 1 Sitz

Fraktion Die Linke:

La France Insoumise: 5 Sitze

Gauche République et sociale: 1 Sitz

EKR-Fraktion:

Reconquête!: 1 Sitz

Fraktionslos:

Unabhängige: 3 Sitze

Divers Droite: 1 Sitz

Parteien und Spitzenkandidaten in Frankreich bei der Europawahl 2024

Im Kampf um die 81 Plätze im EU-Parlament treten bei der Europawahl 2024 unter anderem diese Parteien mit diesen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten an:

Rassemblement national (ID-Fraktion): Jordan Bardella

Renaissance (S&D-Fraktion): Valérie Hayer

Liste Réveiller l'Europe (Place Publique): Raphaël Glucksmann

Les Républicains (EVP-Fraktion): François-Xavier Bellamy

(EVP-Fraktion): François-Xavier Bellamy La France Insoumise (Fraktion Die Linke ): Manon Aubry

): Les Écologistes (Grüne/EFA-Fraktion): Marie Toussaint

Reconquête! (EKR-Fraktion): Marion Maréchal

Parti communiste (Fraktion Die Linke ): Léon Deffontaines

Ergebnisse der einzelnen Länder bei der Europawahl 2024

