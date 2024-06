Europawahl 2024: Ergebnisse für Österreich

Vom 6. bis zum 9. Juni 2024 hat die EU ein neues Parlament gewählt. Hier finden Sie die Ergebnisse der Europawahl 2024 für Österrreich.

Hier finden Sie die Ergebnisse aller EU-Länder bei der Europawahl 2024.

Das sind die Ergebnisse für Deutschland und Bayern.

Vom 6. bis zum 9. Juni findet zum zehnten Mal die Europawahl statt. Der Termin unterschiedet sich aufgrund von Wahltraditionen von Land zu Land. In Österreich öffnen die Wahllokale am Sonntag, dem 9. Juni. Die wichtigsten Informationen zu den Parteien und den Ergebnissen finden Sie in diesem Artikel.

Österreich: Zeitpunkt der Ergebnisse bei der Europawahl 2024

Wie lange haben die Wahllokale in Österreich geöffnet? Die Wahllokale waren am Wahltag bis spätestens 17 Uhr geöffnet. In Vorarlberg hatten sie nur bis 13 Uhr geöffnet.

Die Wahllokale waren am Wahltag bis spätestens 17 Uhr geöffnet. In hatten sie nur bis 13 Uhr geöffnet. Wann stehen die Ergebnisse fest? Eine Prognose gibt es erst nach Schließung der Wahllokale. Eine erste Schätzung hat das EU-Parlament für Österreich um 18.15 Uhr veröffentlicht. Das Gesamtergebnis für Österreich ist gegen 23 Uhr zur erwarten. Bei der letzten Europawahl im Jahr 2019 stand das vorläufige amtliche Endergebnis der Europawahl gegen 3 Uhr morgens fest.

Ergebnisse für Österreich bei der Europawahl

Umfragen, Prognosen und Ergebnisse für Österreich finden Sie aktuelle in dieser Grafik. Sie wird während der Wahl fortlaufend aktualisiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Gut sechs Millionen Österreicher sind bei der Europawahl 2024 wahlberechtigt

Rund 350 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürger sind wahlberechtigt, darunter sind gut sechs Millionen Österreicher. In Österreich dürfen – wie auch in Deutschland – auch Jugendliche ab 16 Jahren an der Wahl teilnehmen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Europawahl 2024 in Österreich: Anzahl der Sitze und Parteien

Das aktuelle EU-Parlament hat 705 Plätze, 19 davon belegen Vertreterinnen und Vertreter aus Österreich. Im neu gewählten Parlament, in dem 720 Abgeordnete Platz finden, steigt die Anzahl der österreichischen Vertreterinnen und Vertreter auf 20. Die Zahl ist abhängig von der Einwohnerzahl der Länder. Deutschland stellt mit 96 Sitzen die meisten EU-Abgeordneten. Darauf folgen Frankreich, Italien mit 76 und Spanien mit 61 Sitzen.

Parteien aus Österreich im scheidenden EU-Parlament

Das Europäische Parlament setzt sich aktuell aus sieben Fraktionen zusammen. Das sind die Parteien der Fraktionen in Österreich im Überblick:

Lesen Sie dazu auch

Österreichische Volkspartei (EVP-Fraktion): 7 Sitze

(EVP-Fraktion): 7 Sitze Sozialdemokratische Partei Österreichs (S&D-Fraktion): 5 Sitze

Die Grünen – Die Grüne Alternative (Grüne/EFA-Fraktion): 3 Sitze

– Die Grüne Alternative (Grüne/EFA-Fraktion): 3 Sitze Freiheitliche Partei Österreichs (ID-Fraktion): 3 Sitze

(ID-Fraktion): 3 Sitze Das Neue Österreich und Liberales Forum (Renew Europe-Fraktion): 1 Sitz

Europawahl 2024: Parteien und Spitzenkandidaten in Österreich

Bei der Europawahl wird nach dem Verhältniswahlsystem gewählt. Das bedeutet: Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Abgeordnete schickt sie ins Europäische Parlament. In Österreich kämpfen diese Spitzenkandidatinnen und -kandidaten um die 20 Sitze im Europaparlament:

Österreichische Volkspartei : Reinhold Lopatka

: Sozialdemokratische Partei Österreichs: Andreas Schieder

Freiheitliche Partei Österreichs : Harald Vilimsky

: Die Grünen – Die Grüne Alternative: Lena Schilling

– Die Grüne Alternative: Das Neue Österreich und Liberales Forum: Helmut Brandstätter

und Liberales Forum: Kommunistische Partei Österreichs : Günther Hopfgartner

: Liste DNA: Maria Hubmer-Mogg

Ergebnisse der einzelnen Länder bei der Europawahl 2024

Nach Auszählung der Stimmen können Sie anhand dieser Übersicht nachvollziehen, wie die Bevölkerung in den einzelnen Ländern abgestimmt hat. Indem Sie auf die blauen Links klicken, gelangen Sie zum jeweiligen Überblick.