Europawahl 2024: Ergebnisse für Polen

Vom 6. bis zum 9. Juni findet die Europawahl statt. In Polen werden 53 der 720 Abgeordneten des Europaparlaments gewählt. Hier finden Sie die Ergebnisse.

Alle fünf Jahre wird ein neues Europaparlament gewählt. In diesem Jahr ist es wieder so weit. Um die Ergebnisse besser nachvollziehen zu können, lohnt sich ein Blick auf den Ausgang in den einzelnen Ländern. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den Parteien und Ergebnissen der Europawahl in Polen.

Polen: Zeitpunkt der Ergebnisse der Europawahl 2024

Wie lange haben die Wahllokale in Polen geöffnet? Die Wahllokale schließen in Polen um 21 Uhr.

Die Wahllokale schließen in um 21 Uhr. Wann stehen die Ergebnisse fest? Das EU-Parlament veröffentlicht zwischen 21.15 Uhr und 21.30 Uhr eine erste Schätzung für die Wahlergebnisse in Polen . Eine weitere Schätzung folgt zwischen 23.15 Uhr und 23.30 Uhr. Bei der letzten Europawahl im Jahr 2019 stand das vorläufige amtliche Endergebnis der Europawahl gegen 3 Uhr morgens fest.

Prognose für die Europawahl 2024 in Polen

Sobald das EU-Parlament eine Prognose veröffentlicht hat, finden Sie diese hier.

Ergebnisse für Polen bei der Europawahl

Sobald am Wahltag die Stimmen ausgezählt wurden, finden Sie die Europawahl-Ergebnisse für Polen in dieser Grafik. Diese wird während der Wahl fortlaufend aktualisiert.

Europawahl 2024 in Polen: Anzahl der Sitze und Parteien

Der Termin unterscheidet sich in den einzelnen Ländern, damit die verschiedenen Wahltraditionen gewahrt werden können. In Polen öffnen die Wahllokale am 9. Juni. Dann entscheidet sich, welche Parteien wie viele der 53 Sitze im Europaparlament ergattern. Aktuell sitzen 51 Vertreterinnen und Vertreter aus Polen im Europaparlament. Die Zahl ist abhängig von der Einwohnerzahl der Länder. Deutschland stellt mit 96 Sitzen die meisten EU-Abgeordneten. Darauf folgen Frankreich, Italien mit 76 und Spanien mit 61 Sitzen. Nach dieser Wahl erhöht sich die Anzahl der Sitze von 705 auf 720.

Parteien aus Polen im scheidenden EU-Parlament

Das Europäische Parlament hat aktuell 705 Sitze und setzt sich aus sieben Fraktionen zusammen. Das sind die Parteien der Fraktionen in Polen im Überblick:

Prawo i Sprawiedliwość (EKR-Fraktion): 26 Sitze

Coalition Koalicja Europejska (EVP-Fraktion): 17 Sitze

Coalition Koalicja Europejska (S&D-Fraktion): 5 Sitze

Wiosna Roberta Biedronia (S&D-Fraktion): 3 Sitze

Europawahl 2024: Parteien und Spitzenkandidaten in Polen

Die Europawahl verläuft nach dem Verhältniswahlsystem. Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Abgeordnete schickt sie also ins Europäische Parlament. In Polen gibt es 13 Wahlbezirke mit jeweils unterschiedlichen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Parteien. Unter anderem diese Spitzenkandidatinnen und -kandidaten kämpfen in Polen um die 53 Sitze:

Anna Fotyga (Prawo i Sprawiedliwość)

(Prawo i Sprawiedliwość) Kosma Złotowski (Prawo i Sprawiedliwość)

Jacek Protas (Platforma Obywatelska)

(Platforma Obywatelska) Marcin Kierwiński (Platforma Obywatelska)

Andrzej Halicki (Platforma Obywatelska)

(Platforma Obywatelska) Dariusz Joński (Inicjatywa Polska)

Ewa Kopacz (Platforma Obywatelska)

(Platforma Obywatelska) Marta Wcisło (Platforma Obywatelska)

Elżbieta Łukacijewska (Platforma Obywatelska)

Beata Szydło (Prawo i Sprawiedliwość)

Borys Budka (Platforma Obywatelska)

Anna Zalewska (Prawo i Sprawiedliwość)

Elżbieta Rafalska (Prawo i Sprawiedliwość)

