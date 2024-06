Europawahl 2024: Ergebnisse für Spanien

Vom 6. bis zum 9. Juni wird ein neues Europaparlament gewählt. Die Ergebnisse der Europawahl in Spanien finden Sie hier.

Hier finden Sie die Ergebnisse aller EU-Länder bei der Europawahl 2024.

Das sind die Ergebnisse für Bayern.

In diesem Jahr wird vom 6. bis zum 9. Juni zum zehnten Mal ein neues Europaparlament gewählt. Wie in den meisten anderen Ländern ist der Termin der Europawahl auch in Spanien Sonntag, der 9. Juni. Hier finden Sie sie wichtigsten Informationen zu Parteien, Spitzenkandidaten und die Ergebnisse aus Spanien.

Europawahl in Spanien: Anzahl der Sitzen im neuen EU-Parlament

Im scheidenden Europaparlament sind 59 der 705 Sitze von spanischen Vertreterinnen und Vertretern besetzt. Nach der Europawahl wird es insgesamt 15 Sitze mehr geben. Dadurch erhält Spanien auch zwei Plätze mehr als 2019. Die Zahl ist abhängig von der Einwohnerzahl der Länder. Mit 96 Sitzen hat Deutschland die meisten Abgeordneten im neuen Europaparlament. Darauf folgen Frankreich, Italien mit 76 und dann Spanien mit 61 Sitzen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Parteien aus Spanien im scheidenden EU-Parlament

Das EU-Parlament besteht aus sieben Fraktionen. Das sind die Parteien aus Spanien im scheidenden Parlament:

Partido Socialista Obrero Español + Partido de los Socialistas de Cataluña (S&D-Fraktion): 21 Sitze

+ Partido de los Socialistas de Cataluña (S&D-Fraktion): 21 Sitze Partido Popular (EVP-Fraktion): 13 Sitze

(EVP-Fraktion): 13 Sitze Ciudadanos (Renew Europe-Fraktion): 7 Sitze

(Renew Europe-Fraktion): 7 Sitze Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista (Renew Europe-Fraktion): 1 Sitz

Unabhängige (Renew Europe-Fraktion): 1 Sitz

Podemos (Fraktion Die Linke ): 4 Sitze

(Fraktion ): 4 Sitze Izquierda Unida (Fraktion Die Linke ): 1 Sitz

): 1 Sitz Anticapitalistas (Fraktion Die Linke ): 1 Sitz

): 1 Sitz VOX (EKR-Fraktion): 4 Sitze

(EKR-Fraktion): 4 Sitze Esquerra Republicana de Catalunya (Grüne/EFA-Fraktion): 2 Sitze

Bloque Nacionalista Galego (Grüne/EFA-Fraktion): 1 Sitz

Junts per Catalunya (fraktionslos): 3 Sitze

Europawahl 2024: Parteien und Spitzenkandidaten aus Spanien

In Spanien treten insgesamt 34 Parteien an der Europawahl an und kämpfen um die 61 Sitze im Europaparlament. Auf dem Wahlzettel stehen unter anderem diese Spitzenkandidatinnen und -kandidaten:

Partido Socialista Obrero Español + Partido de los Socialistas de Cataluña: Teresa Ribera

+ Partido de los Socialistas de Cataluña: Partido Popular : Dolors Montserrat

: Ciudadanos : Jordi Cañas

: Sumar: Estrella Galán

Podemos : Irene Montero

: VOX : Jorge Buxadé

: Jorge Buxadé Esquerra Republicana de Catalunya: Diana Riba

Junts per Catalunya: Toni Comín

Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista: Oihane Agirregoitia

Ergebnisse für Spanien bei der Europawahl

Am Wahltag nach der Auszählung der Stimmen finden Sie die Europawahl-Ergebnisse für Spanien in dieser Grafik. Diese wird während der Wahl fortlaufend aktualisiert.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ergebnisse der einzelnen Länder bei der Europawahl 2024

Sobald die Stimmen ausgezählt sind, können Sie anhand dieser Übersicht nachvollziehen, wie die Bevölkerung in den einzelnen Ländern abgestimmt hat. Indem Sie auf die blauen Links klicken, gelangen Sie zum jeweiligen Überblick.

Zeitpunkt der Ergebnisse und Hochrechnungen bei der Europawahl 2024

Das vorläufige amtliche Endergebnis bei der letzten Europawahl im Jahr 2019 stand gegen 3 Uhr morgens fest. Wann heuer damit zu rechnen ist, ist bislang unklar. Die ersten Hochrechnungen werden traditionell direkt nach der Schließung der Wahllokale am Sonntagabend veröffentlicht.